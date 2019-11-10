Футболисты «Ислочи» не позволили брестскому «Динамо» досрочно стать чемпионом Беларуси

В домашнем поединке 28-го тура подопечные Виталия Жуковского пропустили мяч на 23-й минуте после точного удара Артема Милевского, но не собирались без боя уступать лидеру первенства. Уже через 10 минут футболисты «Ислочи» провели быструю атаку по левому флангу и Александр Макась восстановил паритет — 1:1.

После перерыва у обеих команд были шансы добиться успеха, но результат не изменился.

Теоретические шансы догнать брестчан на финише первенства имеет действующий чемпион страны борисовский БАТЭ, который играет в гостях у «Витебска». Если же подопечные Алексея Баги не победят, то брестские динамовцы станут недосягаемы и смогут уже сегодня отпраздновать свой первый в истории чемпионский титул.

Результаты остальных встреч 28-го тура: «Шахтер» (Солигорск) — «Славия» (Мозырь) — 5:1, «Слуцк» — «Городея» — 0:0, «Гомель» — «Минск» — 1:0, «Динамо» (Минск) — «Дняпро» (Могилев) — 3:0, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 2:1.