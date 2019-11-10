«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» на матч 12-го тура чемпионата Англии, информируют
Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» на матч 12-го тура чемпионата Англии, информируют
Встреча пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» сегодня, 10 ноября, начало — 19.30 (мск).
Стартовый состав «Ливерпуля»: Алиссон —
Стартовый состав «Манчестер Сити»: Браво — Анхелиньо, Стоунс, Уокер — Фернандинью, Родри, Гюндоган, де Брейне — Бернарду Силва, Агуэро, Стерлинг.