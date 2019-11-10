Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хетафе
Осасуна
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрайбург
Айнтрахт Ф
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Парма
Рома
10
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Севилья
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль
Манчестер Сити
31
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Краснодар
11
Футбол. Зарубежный
19:00
Монпелье
Тулуза
30
Футбол. Зарубежный
19:00
Нант
Сент-Этьен
23
Футбол. Зарубежный
18:00
Атлетико
Эспаньол
31
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Байер
02
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Брайтон & Хоув
31
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Астон Вилла
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Ренн
Амьен
31
Футбол. Зарубежный
17:00
Лацио
Лечче
42
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Аталанта
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
СПАЛ
00
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
ЦСКА
23
Футбол. Зарубежный
16:00
Атлетик
Леванте
21
Футбол. Зарубежный
15:30
Боруссия М
Вердер
31
Футбол. Зарубежный
14:30
Кальяри
Фиорентина
52
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
Зенит
01
Футбол. Зарубежный
14:00
Мальорка
Вильярреал
31
Футбол. Премьер-лига
11:30
Оренбург
Уфа
00
Все события
Фоторепортажи
25UFC Fight Night в Москве
12Почти на равных: «Локомотив» уступил «Ювентусу»
19:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» на матч 12-го тура чемпионата Англии, информируют пресс-службы команд.

Наверх

Встреча пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» сегодня, 10 ноября, начало — 19.30 (мск).

Стартовый состав «Ливерпуля»: Алиссон — Александр-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон — Фабинью, Вайналдум, Хендерсон — Мане, Фирмину, Салах.

Стартовый состав «Манчестер Сити»: Браво — Анхелиньо, Стоунс, Уокер — Фернандинью, Родри, Гюндоган, де Брейне — Бернарду Силва, Агуэро, Стерлинг.

Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Глушаков нашел новый клуб
Герой Олимпиады – "жертва" команды мечты
«Локомотив» потерял Крыховяка и упустил победу над «Краснодаром»
Российские хоккеисты заняли предпоследнее место на Кубке Карьяла
Уральский талант дождался шанса от клуба НХЛ и бьется за мечту
ЦСКА отправляет Точилина в отставку? «Сочи» повержен
«МЮ» одержал первую за два месяца домашнюю победу в АПЛ
Малкин сотворил второй камбэк за три дня. Его ассист — шедевр
Жена Де Хеа пожертвовала карьерой и переехала в Англию (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь