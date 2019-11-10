«Манчестер Юнайтед» одержал первую за два месяца домашнюю победу в АПЛ

Встреча прошла в воскресенье, 10 ноября, на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Красных дьяволов на 17-й минуте вывел вперед Андреас Перейра. Через две минуты хавбек «чаек» Дэви Проппер срезал мяч в свои ворота. На 64-й минуте Льюис Данк сократил отставание в счете, но в ответной атаке Маркус Рэшфорд вернул МЮ преимущество в два мяча.