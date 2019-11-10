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19:49 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Юнайтед» одержал первую за два месяца домашнюю победу в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Брайтон» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в воскресенье, 10 ноября, на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Красных дьяволов на 17-й минуте вывел вперед Андреас Перейра. Через две минуты хавбек «чаек» Дэви Проппер срезал мяч в свои ворота. На 64-й минуте Льюис Данк сократил отставание в счете, но в ответной атаке Маркус Рэшфорд вернул МЮ преимущество в два мяча.

«Манчестер Юнайтед» одержал первую домашнюю победу в АПЛ с 14 сентября, набрал 16 очков и вышел на седьмое место в чемпионате. В активе «Брайтона» на одно очко меньше, команда занимает 11-ю позицию.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 24 ноября на выезде сыграет с «Шеффилдом». «Брайтон» днем раньше на своем поле примет «Лестер».

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Манчестер Юнайтед
3:1
Первый тайм: 2:0
Брайтон & Хоув
Футбол, Англия, Тур 1210.11.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Old Trafford
Главные тренеры
Уле Гуннар СульшерГрэм Поттер
Голы
Андреас Перейра(Антони Марсьяль)17′
Льюис Данк(Паскаль Гросс)64′
Дэйви Преппер19′
Маркус Рэшфорд(Антони Марсьяль)66′
Составы команд
1Давид де Хеа
1Мэтью Райан
2Виктор Линделеф
4Шейн Даффи
5Харри Магуайр
5Льюис Данк
19′
29Аарон Ван-Биссака
33Дэн Берн
45+2′
17Фред
6Дэйл Стивенс
5′
39Скотт Мактоминэй
24Дэйви Преппер
74′
9Антони Марсьяль
46Стивен Альсате
21Дэниэл Джеймс
7Нил Мопей
53Брэндон Уильямс
58′90′
22Мартин Монтойя
30′45′
16Маркос Рохо
20Солли Марч
15Андреас Перейра
70′
11Леандро Троссар
59′
14Джесси Лингард
13Паскаль Гросс
10Маркус Рэшфорд
45′90′
44Аарон Конноли
45′
26Мэйсон Гринвуд
17Гленн Маррей
Статистика
2Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
21Удары (всего)6
11Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
5Угловые2
10Фолы14
0Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяДжон Мосс(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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