«Манчестер Юнайтед» одержал первую за два месяца домашнюю победу в АПЛ
«Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Брайтон» в матче 12-го тура Английской
«Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Брайтон» в матче 12-го тура Английской
Встреча прошла в воскресенье, 10 ноября, на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Красных дьяволов на 17-й минуте вывел вперед Андреас Перейра. Через две минуты хавбек «чаек» Дэви Проппер срезал мяч в свои ворота. На 64-й минуте Льюис Данк сократил отставание в счете, но в ответной атаке Маркус Рэшфорд вернул МЮ преимущество в два мяча.
«Манчестер Юнайтед» одержал первую домашнюю победу в АПЛ с 14 сентября, набрал 16 очков и вышел на седьмое место в чемпионате. В активе «Брайтона» на одно очко меньше, команда занимает 11-ю позицию.
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 24 ноября на выезде сыграет с «Шеффилдом». «Брайтон» днем раньше на своем поле примет «Лестер».
|Уле Гуннар Сульшер
|Грэм Поттер
|Андреас Перейра(Антони Марсьяль)
|17′
|Льюис Данк(Паскаль Гросс)
|64′
|Дэйви Преппер
|19′
|Маркус Рэшфорд(Антони Марсьяль)
|66′
|1
|Давид де Хеа
|1
|Мэтью Райан
|2
|Виктор Линделеф
|4
|Шейн Даффи
|5
|Харри Магуайр
|5
|Льюис Данк
19′
|29
|Аарон Ван-Биссака
|33
|Дэн Берн
45+2′
|17
|Фред
|6
|Дэйл Стивенс
5′
|39
|Скотт Мактоминэй
|24
|Дэйви Преппер
74′
|9
|Антони Марсьяль
|46
|Стивен Альсате
|21
|Дэниэл Джеймс
|7
|Нил Мопей
|53
|Брэндон Уильямс
58′90′
|22
|Мартин Монтойя
30′45′
|16
|Маркос Рохо
|20
|Солли Марч
|15
|Андреас Перейра
70′
|11
|Леандро Троссар
59′
|14
|Джесси Лингард
|13
|Паскаль Гросс
|10
|Маркус Рэшфорд
45′90′
|44
|Аарон Конноли
45′
|26
|Мэйсон Гринвуд
|17
|Гленн Маррей
|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|21
|Удары (всего)
|6
|11
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Джон Мосс(Англия)