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19:55 (мск), источник: БЕЛТА

БАТЭ победил «Витебск» и сохранил шансы догнать брестское «Динамо»

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ победили в гостях «Витебск» 2:1 и сохранили шансы догнать брестское «Динамо» в чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В гостевой встрече с витебчанами 15-кратные чемпионы страны открыли счет на исходе часа игрового времени, когда эффектный гол забил Максим Скавыш. Через 5 минут защитник хозяев Николай Золотов, воспользовавшись ошибками обороны БАТЭ сравнял результат. Борисовчане продолжали атаковать и на 79-й минуте игры Станислав Драгун забил победный гол — 2:1.

Лидеры первенства футболисты брестского «Динамо» сыграли вничью в гостях у «Ислочи» — 1:1.

Результаты остальных встреч 28-го тура: «Шахтер» (Солигорск) — «Славия» (Мозырь) — 5:1, «Слуцк» — «Городея» — 0:0, «Гомель» — «Минск» — 1:0, «Динамо» (Минск) — «Дняпро» (Могилев) — 3:0, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 2:1.

Положение в группе лидеров после 28 туров: «Динамо» (Брест) — 69 очков, БАТЭ — 64, «Шахтер» — 62, «Динамо» (Минск) — 50, «Ислочь» — 46, «Торпедо-БелАЗ» — 45. Внизу турнирной таблицы минское «Торпедо», которое досрочно выбыло из чемпионата, а также «Гомель» (23 очка), «Дняпро» (27), «Слуцк» (28) и «Энергетик-БГУ» (29).

Бомбардирскую гонку возглавляет Илья Шкурин («Энергетик-БГУ»), на лицевом счету которого 17 забитых мячей.

Матчи 29-го тура состоятся 24 ноября. В этот день брестские динамовцы примут на своем поле гостей из «Витебска», и в случае победы завоюют свой первый титул чемпионов Беларуси. Футболисты БАТЭ на поле «Борисов-Арены» сыграют с минским «Динамо».

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