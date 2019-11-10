«Шахтер» обыграл «Динамо» в матче чемпионата Украины по футболу

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Харькове завершилась со счетом 1:0. Гол забил Сергей Кривцов на 18-й минуте. На 82-й минуте у «Шахтера» был удален Тайсон.

Ранее сообщалось, что из-за проявлений расизма со стороны фанатов «Динамо» встреча была приостановлена на 75-й минуте и возобновлена на 84-й.