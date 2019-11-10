«Шахтер» обыграл «Динамо» в матче чемпионата Украины по футболу
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Донецкий «Шахтер» обыграл киевское «Динамо» в матче 14-го тура чемпионата Украины по футболу.
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Донецкий «Шахтер» обыграл киевское «Динамо» в матче 14-го тура чемпионата Украины по футболу.
Встреча в Харькове завершилась со счетом 1:0. Гол забил Сергей Кривцов на 18-й минуте. На 82-й минуте у «Шахтера» был удален Тайсон.
Ранее сообщалось, что
«Шахтер» с 40 очками лидирует в турнирной таблице, «Динамо» с 27 баллами идет 4-м.