Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хетафе
Осасуна
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрайбург
Айнтрахт Ф
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Парма
Рома
10
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Севилья
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль
Манчестер Сити
31
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Краснодар
11
Футбол. Зарубежный
19:00
Монпелье
Тулуза
30
Футбол. Зарубежный
19:00
Нант
Сент-Этьен
23
Футбол. Зарубежный
18:00
Атлетико
Эспаньол
31
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Байер
02
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Брайтон & Хоув
31
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Астон Вилла
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Ренн
Амьен
31
Футбол. Зарубежный
17:00
Лацио
Лечче
42
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Аталанта
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
СПАЛ
00
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
ЦСКА
23
Футбол. Зарубежный
16:00
Атлетик
Леванте
21
Футбол. Зарубежный
15:30
Боруссия М
Вердер
31
Футбол. Зарубежный
14:30
Кальяри
Фиорентина
52
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
Зенит
01
Футбол. Зарубежный
14:00
Мальорка
Вильярреал
31
Футбол. Премьер-лига
11:30
Оренбург
Уфа
00
Все события
Фоторепортажи
25UFC Fight Night в Москве
12Почти на равных: «Локомотив» уступил «Ювентусу»
20:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Шахтер» обыграл «Динамо» в матче чемпионата Украины по футболу

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Донецкий «Шахтер» обыграл киевское «Динамо» в матче 14-го тура чемпионата Украины по футболу.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Харькове завершилась со счетом 1:0. Гол забил Сергей Кривцов на 18-й минуте. На 82-й минуте у «Шахтера» был удален Тайсон.

Ранее сообщалось, что из-за проявлений расизма со стороны фанатов «Динамо» встреча была приостановлена на 75-й минуте и возобновлена на 84-й.

«Шахтер» с 40 очками лидирует в турнирной таблице, «Динамо» с 27 баллами идет 4-м.

Динамо К
НовостиМатчиСоставСтатистика
Шахтер Д
НовостиМатчиСоставСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Ради нее Акинфеев ушел из сборной России: роскошная супруга голкипера ЦСКА
'Нога Акинфеева' вновь помогла команде, вратарь спас ЦСКА в Лиге Европы
«Локомотив» потерял Крыховяка и упустил победу над «Краснодаром»
Российские хоккеисты заняли предпоследнее место на Кубке Карьяла
Уральский талант дождался шанса от клуба НХЛ и бьется за мечту
ЦСКА отправляет Точилина в отставку? «Сочи» повержен
«МЮ» одержал первую за два месяца домашнюю победу в АПЛ
Малкин сотворил второй камбэк за три дня. Его ассист — шедевр
Жена Де Хеа пожертвовала карьерой и переехала в Англию (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь