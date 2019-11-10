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21:35 (мск), источник: Vesti.kz

Соперник «Астаны» по Лиге Европы одержал крупную победу

Сербский «Партизан», который станет последним соперником «Астаны» в группе Лиги Европы, одержал крупную победу в своем чемпионате, передает корреспондент Vesti.kz.

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В рамках 16-го тура белградский клуб дома разгромил «Инджию» — 3:0. На 17-й минуте забил Зоран Тошич, на 51-й — Александар Шчекич, а на 53-й — Такума Асано, реализовавший пенальти.

С 32 очками «Партизан» идет третьим, отставая на восемь пунктов от лидирующей «Црвены Звезды». На предпоследней, 15-й, строчке располагается «Инджия», у которой семь очков.

Напомним, что в группе L ЛЕ лидирует английский «Манчестер Юнайтед» (10 очков), следом за которым идут голландский «АЗ Алкмар» (8) и «Партизан» (4). Замыкает таблицу «Астана», проигравшая все четыре матча и лишившаяся шансов на плей-офф.

В пятом туре 28 ноября состоятся матчи «Астана» — «МЮ» и АЗ — «Партизан», а в шестом 13 декабря — «Партизан» — «Астана» и «МЮ» — АЗ.

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