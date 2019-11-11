«Ливерпуль» уничтожил «Сити» и оторвался на 9 очков. Даже несмотря на две игры рукой в штрафной
Огненный матч на «Энфилде».
Огненный матч на «Энфилде».
Этим вечером на «Энфилде» в форме должны быть все. Даже продавцы
хот-догов.
Слова тренера «Ливерпуля» можно ставить в один ряд с тысячами других, которые повторяли, что битва мерсисайдцев и «Манчестер Сити» — главное противостояние в современном футболе. Особенно учитывая год от года падающий уровень класико. Гвардиоле перед игрой вряд ли
У «Ливерпуля» уже давно отсутствует Жоэль Матип, но рядом с ван Дейком и Деян Ловрен кажется защитником мирового уровня.
С первых минут «Сити» начал давить и раскатывать «Ливерпуль», вжимая его в штрафную постоянными передачами с флангов. Тем удивительнее был гол «Ливерпуля». Всего несколько секунд разделили игру рукой в своей штрафной Трента
Отмечаем сразу несколько эпизодов:
«Сити» продолжал гнуть свою линию, но уже через несколько минут Браво снова доставал мяч из сетки: Арнольд сделал волшебную диагональ на Робертсона, тот сразу зарядил в штрафную, где Фернандиньо не дотянулся до мяча, а Анхелиньо упустил Салаха, которому оставалось только правильно подставить лоб.
Игроки «Сити» намекали на офсайд, но все было по правилам.
Притом между двумя голами было два бешеных момента у «Сити» после подач со штрафных. Сначала Стерлинг отобрал верный гол у Агуэро, опередив его при подаче, а затем тому же Агуэро и Стоунсу не хватило сантиметров, чтобы подкорректировать шикарную подачу Де Брейне.
После гола «Ливерпуль» грамотно отошел назад и давил «Сити» прессингом. Браво, Фернандиньо и Стоунс с граничащим с безумием фанатизмом разыгрывали мяч низом под прессингом Мане, Фирмино и Салаха, но как следует зацепиться за мяч на чужой половине поля у «Манчестер Сити» никак не получалось. Пара хороших моментов была у Агуэро, но Серхио
«Ливерпуль» же в первом тайме ловил свою игру — ждал, когда «Сити» зайдет на свою половину поля и потеряет мяч, а затем пружиной в несколько передач выводил форвардов на ударные позиции. Самый явный момент был у Салаха, но египтянин немного не попал в девятку, дав шанс Браво сделать первый сейв в матче.
Странно, но Гвардиола в перерыве не изменил ничего, хотя на скамейке у него были Марез, Сильва и Жезус. Непонятно, какой план был у Пепе, но на 51-й минуте «Ливерпуль» снял все вопросы. Простой розыгрыш аута, еще одна ошибка Браво — на этот раз чилиец не сыграл на выходе в очевидном эпизоде — и Мане делает 3:0.
И даже тут Пеп не менял ничего, во втором тайме выпустив на поле только Габи Жезуса, и то вместо Агуэро, а не в пару к нему. До 80-й минуты казалось, что игроки уже просто забили и думали о том, как бы выиграть Лигу чемпионов, чтобы оправдаться за провал в чемпионате.
Но в последние 10 минут «Сити» резко прибавил, начал сооружать одну за другой атаки через левый фланг. Главным энерджайзером был Рахим Стерлинг, который сначала чуть не отквитал один мяч на пару с Жезусом после передачи пяткой от Де Брейне, а затем заставил Гвардиолу наскочить на резервного арбитра с двумя выставленными пальцами: второй раз
«Сити» все же забил — Бернарду Силва после очередной подачи Анхелиньо отправил мяч в притирку со штангой.
Спустя несколько минут мог забивать уже Уолкер, которому здорово в голову подал Анхелиньо, но снова мимо. В концовке Клопп погасил опасность на фланге, выпустив туда Джо Гомеса. «Ливерпуль» дотерпел и оторвался от главного конкурента аж на 9 очков. Вроде бы приговор, но все мы помним историю прошлого сезона, когда «горожане» нивелировали такой же отрыв. Так что снимать вопросы о чемпионе еще рано.
|Юрген Клопп
|Хосеп Гвардьола
|Фабинью
|6′
|Бернарду Силва
|78′
|Мохамед Салах(Эндрю Робертсон)
|13′
|Садио Мане(Джордан Хендерсон)
|51′
|1
|Алиссон
|1
|Клаудио Браво
|66
|Трент Александр-Арнолд
|2
|Кайл Уокер
|26
|Эндрю Робертсон
|12
|Хосе Анхель Анхелиньо
|4
|Виргил ван Дейк
|5
|Джон Стоунс
|6
|Деян Ловрен
|25
|Фернандинью
|5
|Джорджиньо Вайналдум
|17
|Кевин Де Брейне
|3
|Фабинью
|8
|Илкай Гюндоган
|10
|Садио Мане
|16
|Родриго Эрнандес
65′
|14
|Джордан Хендерсон
61′
|20
|Бернарду Силва
|7
|Джеймс Милнер
|7
|Рахим Стерлинг
|9
|Роберту Фирмину
79′
|10
|Серхио Агуэро
71′
|15
|Алекс Окслейд-Чемберлен
|9
|Габриэл Жезус
90+5′
|11
|Мохамед Салах
87′
|12
|Джо Гомес
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|18
|5
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|13
|10
|Фолы
|5
|3
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Майкл Оливер(Англия)