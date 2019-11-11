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10 ноября, источник: Sport24

«Ливерпуль» уничтожил «Сити» и оторвался на 9 очков. Даже несмотря на две игры рукой в штрафной

Огненный матч на «Энфилде».

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Источник: AP 2019
Этим вечером на «Энфилде» в форме должны быть все. Даже продавцы хот-догов.
Юрген Клопп

Слова тренера «Ливерпуля» можно ставить в один ряд с тысячами других, которые повторяли, что битва мерсисайдцев и «Манчестер Сити» — главное противостояние в современном футболе. Особенно учитывая год от года падающий уровень класико. Гвардиоле перед игрой вряд ли кто-то завидовал. Шестиочковый отрыв от первого места плюс отсутствие ключевого защитника Ляпорта. Недоступны были и Зинченко с Менди, потому линия обороны у «Сити» вышла максимально экспериментальная: Фернандиньо в паре со Стоунсом и молодой Анхелиньо слева. Справа — усадивший на лавку Канселу чудо-вратарь Уолкер. На воротах вместо получившего травму Эдерсона — Клаудио Браво.

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У «Ливерпуля» уже давно отсутствует Жоэль Матип, но рядом с ван Дейком и Деян Ловрен кажется защитником мирового уровня.

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С первых минут «Сити» начал давить и раскатывать «Ливерпуль», вжимая его в штрафную постоянными передачами с флангов. Тем удивительнее был гол «Ливерпуля». Всего несколько секунд разделили игру рукой в своей штрафной Трента Александер-Арнольда и удар-пушку от Фабиньо.

Отмечаем сразу несколько эпизодов:

  • Трент действительно играл рукой, но рука находилась в естественном положении.
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  • Гвардиола явно делал акцент на важность выхода из обороны через пас, потому Гюндоган за слепой вынос на ногу Фабиньо наверняка получит на орехи.
  • Браво снова сыграл не лучшим образом. Удар был классный, но с такого расстояния вратарь топ-клуба должен брать мяч, который летит в ближний угол.
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«Сити» продолжал гнуть свою линию, но уже через несколько минут Браво снова доставал мяч из сетки: Арнольд сделал волшебную диагональ на Робертсона, тот сразу зарядил в штрафную, где Фернандиньо не дотянулся до мяча, а Анхелиньо упустил Салаха, которому оставалось только правильно подставить лоб.

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Игроки «Сити» намекали на офсайд, но все было по правилам.

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Притом между двумя голами было два бешеных момента у «Сити» после подач со штрафных. Сначала Стерлинг отобрал верный гол у Агуэро, опередив его при подаче, а затем тому же Агуэро и Стоунсу не хватило сантиметров, чтобы подкорректировать шикарную подачу Де Брейне.

После гола «Ливерпуль» грамотно отошел назад и давил «Сити» прессингом. Браво, Фернандиньо и Стоунс с граничащим с безумием фанатизмом разыгрывали мяч низом под прессингом Мане, Фирмино и Салаха, но как следует зацепиться за мяч на чужой половине поля у «Манчестер Сити» никак не получалось. Пара хороших моментов была у Агуэро, но Серхио где-то не везло, а где-то хорош был Алиссон.

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«Ливерпуль» же в первом тайме ловил свою игру — ждал, когда «Сити» зайдет на свою половину поля и потеряет мяч, а затем пружиной в несколько передач выводил форвардов на ударные позиции. Самый явный момент был у Салаха, но египтянин немного не попал в девятку, дав шанс Браво сделать первый сейв в матче.

Странно, но Гвардиола в перерыве не изменил ничего, хотя на скамейке у него были Марез, Сильва и Жезус. Непонятно, какой план был у Пепе, но на 51-й минуте «Ливерпуль» снял все вопросы. Простой розыгрыш аута, еще одна ошибка Браво — на этот раз чилиец не сыграл на выходе в очевидном эпизоде — и Мане делает 3:0.

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И даже тут Пеп не менял ничего, во втором тайме выпустив на поле только Габи Жезуса, и то вместо Агуэро, а не в пару к нему. До 80-й минуты казалось, что игроки уже просто забили и думали о том, как бы выиграть Лигу чемпионов, чтобы оправдаться за провал в чемпионате.

Но в последние 10 минут «Сити» резко прибавил, начал сооружать одну за другой атаки через левый фланг. Главным энерджайзером был Рахим Стерлинг, который сначала чуть не отквитал один мяч на пару с Жезусом после передачи пяткой от Де Брейне, а затем заставил Гвардиолу наскочить на резервного арбитра с двумя выставленными пальцами: второй раз Александер-Арнольд сыграл рукой в своей штрафной, и снова Майкл Оливер не назначил пенальти.

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«Сити» все же забил — Бернарду Силва после очередной подачи Анхелиньо отправил мяч в притирку со штангой.

Спустя несколько минут мог забивать уже Уолкер, которому здорово в голову подал Анхелиньо, но снова мимо. В концовке Клопп погасил опасность на фланге, выпустив туда Джо Гомеса. «Ливерпуль» дотерпел и оторвался от главного конкурента аж на 9 очков. Вроде бы приговор, но все мы помним историю прошлого сезона, когда «горожане» нивелировали такой же отрыв. Так что снимать вопросы о чемпионе еще рано.

Ливерпуль
3:1
Первый тайм: 2:0
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 1210.11.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Anfield
Главные тренеры
Юрген КлоппХосеп Гвардьола
Голы
Фабинью6′
Бернарду Силва78′
Мохамед Салах(Эндрю Робертсон)13′
Садио Мане(Джордан Хендерсон)51′
Составы команд
1Алиссон
1Клаудио Браво
66Трент Александр-Арнолд
2Кайл Уокер
26Эндрю Робертсон
12Хосе Анхель Анхелиньо
4Виргил ван Дейк
5Джон Стоунс
6Деян Ловрен
25Фернандинью
5Джорджиньо Вайналдум
17Кевин Де Брейне
3Фабинью
8Илкай Гюндоган
10Садио Мане
16Родриго Эрнандес
65′
14Джордан Хендерсон
61′
20Бернарду Силва
7Джеймс Милнер
7Рахим Стерлинг
9Роберту Фирмину
79′
10Серхио Агуэро
71′
15Алекс Окслейд-Чемберлен
9Габриэл Жезус
90+5′
11Мохамед Салах
87′
12Джо Гомес
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)18
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
4Угловые13
10Фолы5
3Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Оливер(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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