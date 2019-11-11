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00:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболист сбил с ног тренера команды соперника

Аргентинский защитник «Айнтрахта» Дэвид Абрахам был удален с поля в концовке матча с «Фрайбургом». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Goal.

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33-летний игрок побежал за мячом, который покинул поле через боковую линию. При этом аргентинец сбил с ног тренера «Фрайбурга» Кристиана Штрайха. Арбитр удалил защитника с поля за нападение на специалиста, несмотря на попытку игрока оправдаться. Автор поста в Twitter-аккаунте Goal предположил, что Абрахам намеренно врезался в тренера соперника.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Фрайбурга». Всего рефери удалил троих футболистов: двух игроков «Айнтрахта» и одного игрока «Фрайбурга».

«Фрайбург» расположился на четвертом месте в Бундеслиге. «Айнтрахт» занимает девятую строчку чемпионата.

Фрайбург
1:0
Первый тайм: 0:0
Айнтрахт Ф
Футбол, Германия, Тур 1110.11.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Schwarzwald-Stadion
Главные тренеры
Кристиан ШтрайхАди Хюттер
Голы
Нильс Петерсен(Лука Вальдшмидт)77′
Составы команд
26Марк Флеккен
32Фредерик Реннов
3Филипп Линхарт
2Эван Н`Дика
23Доминик Хайнц
13Мартин Хинтереггер
25Робин Кох
19Давид Анхель Абраам
90+4′90+6′
30Кристиан Гюнтер
5Желсон Фернандеш
26′45+1′
7Жонатан Шмид
8Джибриль Соу
27Николас Хефлер
10Филип Костич
32Винченцо Грифо
90+10′
9Бас Дост
18Нильс Петерсен
25Эрик Дурм
83′
22Роланд Шоллои
76′
33Андре Силва
28Квон Чхан Хун
15Даити Камада
67′
9Лукас Хелер
74′90′
11Мият Гачинович
4Нико Шлоттербек
39Гонсалу Пасьенсия
45′
11Лука Вальдшмидт
57′
28Доминик Кор
Статистика
1Желтые карточки3
1Красные карточки1
0Голевые моменты0
13Удары (всего)17
7Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
8Угловые10
7Фолы13
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяФеликс Брих(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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