Футболист сбил с ног тренера команды соперника
Аргентинский защитник «Айнтрахта» Дэвид Абрахам был удален с поля в концовке матча с «Фрайбургом». Видео опубликовано в
Аргентинский защитник «Айнтрахта» Дэвид Абрахам был удален с поля в концовке матча с «Фрайбургом». Видео опубликовано в
33-летний игрок побежал за мячом, который покинул поле через боковую линию. При этом аргентинец сбил с ног тренера «Фрайбурга» Кристиана Штрайха. Арбитр удалил защитника с поля за нападение на специалиста, несмотря на попытку игрока оправдаться. Автор поста в
Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Фрайбурга». Всего рефери удалил троих футболистов: двух игроков «Айнтрахта» и одного игрока «Фрайбурга».
«Фрайбург» расположился на четвертом месте в Бундеслиге. «Айнтрахт» занимает девятую строчку чемпионата.
|Кристиан Штрайх
|Ади Хюттер
|Нильс Петерсен(Лука Вальдшмидт)
|77′
|26
|Марк Флеккен
|32
|Фредерик Реннов
|3
|Филипп Линхарт
|2
|Эван Н`Дика
|23
|Доминик Хайнц
|13
|Мартин Хинтереггер
|25
|Робин Кох
|19
|Давид Анхель Абраам
90+4′90+6′
|30
|Кристиан Гюнтер
|5
|Желсон Фернандеш
26′45+1′
|7
|Жонатан Шмид
|8
|Джибриль Соу
|27
|Николас Хефлер
|10
|Филип Костич
|32
|Винченцо Грифо
90+10′
|9
|Бас Дост
|18
|Нильс Петерсен
|25
|Эрик Дурм
83′
|22
|Роланд Шоллои
76′
|33
|Андре Силва
|28
|Квон Чхан Хун
|15
|Даити Камада
67′
|9
|Лукас Хелер
74′90′
|11
|Мият Гачинович
|4
|Нико Шлоттербек
|39
|Гонсалу Пасьенсия
45′
|11
|Лука Вальдшмидт
57′
|28
|Доминик Кор
|1
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|17
|7
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|10
|7
|Фолы
|13
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Феликс Брих(Германия)