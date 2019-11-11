Футболист сбил с ног тренера команды соперника

33-летний игрок побежал за мячом, который покинул поле через боковую линию. При этом аргентинец сбил с ног тренера «Фрайбурга» Кристиана Штрайха. Арбитр удалил защитника с поля за нападение на специалиста, несмотря на попытку игрока оправдаться. Автор поста в Twitter-аккаунте Goal предположил, что Абрахам намеренно врезался в тренера соперника.