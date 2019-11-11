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13:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сиэтл Саундерс» стал двукратным чемпионом MLS

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Футболисты «Сиэтл Саундерс» победили «Торонто» в матче за Кубок Major League Soccer и во второй раз в истории завоевали трофей.

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Источник: AP 2019

Игра, прошедшая в Сиэтле, завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1. Голы в составе победителей забили Келвин Лердам (57-я минута), Виктор Родригес (76) и Рауль Руидиас (90). У «Торонто» отличился Джози Алтидор (90+3).

«Сиэтл», основанный в 2007 году, стал двукратным обладателем трофея и сыграет в Лиге чемпионов КОНКАКАФ. Ранее «Сиэтл» становился чемпионом MLS (высший дивизион системы футбольных лиг США и Канады) в 2016 году.

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