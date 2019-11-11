Чемпионский кубок привезли на «Маяковку», чтобы короновать Брест, но «Ислочь» не далась. Фаны «Динамо» очень злы на АБФФ

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На подходах к стадиону «Минска» слышится мощное: «Ислочь», «Ислочь»! Это болельщики команды из Минского района решили собраться за полтора часа до матча у ДК «Камвольного комбината» и прогуляться маршем до арены. Дети и их родители — а в основном это были очень-очень юные болельщики — шли, кричали и размахивали флагами. Такой вот ответ парадам «Динамо» в Бресте.

Тем временем на стадионе уже вовсю шла движуха. Рок-группа «Прайм тайм» играла каверы. «Лесник» и «Ели мясо мужики» «Короля и Шута» заходили очень здорово. Неподалеку от музыкантов под «КиШ» приплясывали ди-джеи «Радио BA», раздававшие болельщикам свои радийные штучки. От людского наплыва «Маяковка» трещала по швам. Последний раз столичный стадион видывал такую аудиторию и атмосферу в 2016 году, когда «Крумкачы» нокаутировали минское «Динамо». Даже весенние матчи за Суперкубок не были столь круты по антуражу.

— На «Маяковке» такого никогда не видел, — признается защитник «Ислочи» Артем Рахманов. — Было бы круто, если бы чаще была такая атмосфера. В таких условиях приятно играть и есть ощущения, что ты реально футболист.

Огромный вклад в создание атмосферы сделали болельщики из Бреста. Западников собралась целая трибуна. Они кричали все 90 минут, жгли файера и взрывали петарды.

Минут через 10 после начала игры рядом неожиданно оказался Юрий Вергейчик.

— Я только что с Семашко, — пояснил опоздание первый зам федерации. — Честно тебе скажу: очень понравился «Энергетик». Очень.

— Так, а чего тут стоите — идите к боссу на трибуну.

— А куда я буду продираться? — Вергейчик показывает на полные трибуны. — В перерыве пойду,

— Ну, смотрите. Там уже Александр Зайцев сидит.

— Интересно :).

Босс «Динамо» зашел на стадион за несколько минут до матча и расположился на vip-местах неподалеку от главы АБФФ Владимира Базанова. Чиновник тут же обратился к бизнесмену, завязался разговор, и в итоге Зайцев пересел поближе. Руководители-антагонисты по созданию ПФЛ так и просидели бок о бок весь матч.

***

Сергей Кисляк протискивается на свое место в динамовской части трибуны. Из-за несдержанности после игры с «Шахтером» полузащитник получил пять матчей дисквалификации и поможет «Динамо» уже только в новом сезоне. Следом идет Павел Нехайчик, пропускающий игру из-за четного предупреждения. Дополняет мини-процессию травмированный Павел Савицкий.

— У Савы травма на 10 дней, — говорит Марцел Личка. — Восемь прошло — он уже работал и индивидуально, и с мячом. Сейчас у него две недели для того, чтобы восстановиться окончательно. Думаю, к «Витебску» Сава уже будет готов.

О том, что случилось с Кисляком неделю назад, всем периодически напоминал фанатский сектор «Динамо». Гости скандировали имя и фамилию полузащитника, посылали федерацию на три буквы и заряжали про ####### (тюремный жаргон, обозначающий людей нетрадиционной сексуальной ориентации) во главе АБФФ. А после удаления динамовца Владислава Васильева за грубый фол на Александре Глебе кричалка ужесточилась и ######## стали ######### (другое грубое наименование людей нетрадиционной сексуальной ориентации). Очередной повод для наказания?

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Что интересно, у самих участников матча красная карточка Васильеву вопросов не вызвала. Впрочем, говорил от Бреста только главный тренер «Динамо» Марцел Личка. После матча с «Шахтером» клубное руководство настоятельно рекомендовало футболистам помалкивать, чем те и пользовались. «Нам нельзя», — слышал любой, кто пытался завести беседу.

— Надо признать, что Влад пошел немного наивно, — отмечает Личка. — Глеб был первый на мяче, Влад не хотел, но сыграл опасно. Я хочу, чтобы мои ребята охраняли Милевского, Гордейчука, Савицкого — тех, кто играет в футбол. Надо охранять и Сашу Глеба. А момент был очень опасный. Можно думать, что карточка справедлива.



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— Следующий матч казах пропустит. Четную карточку получил Александр Нойок. Найдете, кем играть с «Витебском»?

— Игроков хватит. У нас есть Сергей Кривец, другие ребята. Будем играть теми, кто здоров и не имеет карточек :).

***

Судейская бригада заканчивает разминку. Рефери Амин Кургхели останавливает помощников у края поля, отбивает им мощное «пять» и скрывается в подтрибунке. Работы у молодого арбитра, которому доверили столь важный матч, было очень много. Футболисты постоянно устраивали потасовки. Артем Милевский провоцирует Сергея Концевого — стычка. Защитнику кричат со скамейки, чтобы не лез, но все равно идут разборки. Олег Патоцкий жестко катится под Кики Габи — стычка. Особо разошлись игроки во втором тайме. Каждый свисток Кургхели в пользу «Ислочи» брестчане встречали забегами к судье за «правдой». В итоге после перерыва гомельчанин показал шесть желтых и одну красную карточку.

— Просто никто не хотел уступать в каждом единоборстве, — описывает характер игры Концевой. — Дашь слабинку — продавят. Каждый проявил характер, чтобы не уступить. Наглости и грубости не было. Чисто игровые моменты. У нас еще две игры в чемпионате. И эмоции будут такие же. Будет накал. Мы хотим выполнить свою задачу и будем идти к цели.

Источник: Instagram

— Много борьбы? Волнение из-за важного матча, — Личка рассуждает о грузе ответственности. — Просто последний шаг остался. Мы чувствуем, что очень близки к тому, чтобы выиграть чемпионат. И во втором тайме на нас был определенный пресс. Не было той спокойной игры, которая нужна.

***

Футболисты «Ислочи» закончили разминку и возвращаются в раздевалку под «Фантазер, ты меня называла!» Артем Рахманов подпевает, Олег Патоцкий хитро улыбается, а Александр Глеб очень сдержан. К нему, как и фантазеру из брестского «Динамо» Артему Милевскому, приковано большое внимание. От их действий многое зависит.

В борьбе футболисты пересекались не часто, но в паузах находили время пообщаться. Например, когда в первом тайме Милевский лежал на газоне, Глеб подошел, справился о здоровье и помог динамовской десятке встать. А в одном из эпизодов второго тайма украинец намерено не стал продолжать атаку, указывая на корчащегося от боли игрока «Ислочи». Пока «волку» оказывал помощь, Глеб отбил Миле благодарственные «пять».

Что касается непосредственно футбола, то Глеб запомнился отличными разрезающими передачами, шикарной остановкой сложнейшего мяча (сорвал аплодисменты) и героической игрой через боль в концовке. Менялся Александр под овации всего стадиона.

Миля сыграл не так ярко и эстетично, но более продуктивно: на 23-й минуте открыл счет, а в эндшпиле мог сделать Брест чемпионом, но с линии штрафной попал в перекладину.

А за «Ислочь» забил Александр Макась. Контратака «волкам» удалась просто шикарная.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/eh-hJGBxEl8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Кто мне больше понравился? Конечно Глеб, — смеется Концевой. — Он хорошо вписался в нашу команду. Хороший человек, личность. Очень хороший человек.

— Может, не стоит ему заканчивать?

— Может, и не стоит. Зря он прощальный матч в следующем году планирует. Может, отговорим его. Посмотрим.

***

— Чемпионский кубок на стадион привезли? — аккуратно интересуюсь у одного из сотрудников стадиона «Минска».

— Что-то заносили. Только зачем он? Все равно не сегодня.

— Почему?

— Игры нет чемпионской, — со знанием дела выдал работник.

Кубок стоял в администраторской арены, завернутый во что-то тряпичное. Трофей ждал своего часа, ждали и боссы АБФФ, но игроки «Ислочи» спутали планы — и чаша не пригодилась.

— Не хотелось, чтобы «Динамо» здесь праздновало свое чемпионство, — признается Концевой. — Пускай они в своем городе это делают.

— Тренеры на этом акцентировали внимание при подготовке?

— Я лично от себя говорю. Если бы они сегодня тут салюты устраивали и праздновали, для меня это бы была катастрофа. Я этого не хотел. Тренеры нам ничего такого не говорили, но мы с ребятами решили, что играем как последний бой.

Источник: Instagram

— Понятно, что для Бреста это была особая игра, но у нас свои задачи, — объясняет Рахманов. — Мы боремся за свое место и стараемся в каждом матче набирать очки. Да и, если честно, особой накрутки не было. На такие игры не надо настраивать специально.

— «Динамо» показало сегодня чемпионскую игру?

— Нет. Думаю, нет. И БАТЭ неделю назад не показал.