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17:53 (мск), источник: Vesti.kz

Томасов — лучший игрок в КПЛ, а Исламхан — в сборной. Как прошла церемония наград КФФ

Гала-вечер состоялся в Нур-Султане.

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Лучшим игроком казахстанской премьер-лиги по итогам сезона-2019 признан хорватский полузащитник «Астаны» Марин Томасов. Приз ему вручили на первом гала-вечере Казахстанской федерации футбола (КФФ), передает корреспондент Vesti.kz.

Трехчасовая торжественная церемония состоялась во Дворце мира и согласия в Нур-Султане. Среди приглашенных — ветераны футбола, СМИ и главные действующие лица сборной страны и клубов КПЛ-2019.

Вместе с Томасовым на звание лучшего игрока сезона в КПЛ номинировались Бауыржан Исламхан из «Кайрата» и полузащитник сборной Армении Тигран Барсегян из «Кайсара».

Помимо лучшего игрока сезона номинанты были отмечены еще по нескольким направлениям. Лучшим игроком сборной Казахстана в 2019 году стал Исламхан — он опередил Романа Муртазаева и Дмитрий Шомко из «Астаны».

Лучшим вратарем КПЛ признан Дмитрий Непогодов из «Ордабасы», опередивший Эмиля Балаева из «Тобола» и Ненада Эрича из «Астаны».


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Лучшим защитником назвали Шомко. В числе других номинантов были Гафуржан Суюмбаев из «Кайрата» и Сергей Малый из «Ордабасы».

«Я надеюсь, что этот праздник будет ежегодным», — сказал Шомко на вручении награды.

Лучшим полузащитником КПЛ стал Исламхан — капитан «Кайрата» опередил Томасова и Барсегяна.

Лучшим нападающим КПЛ стал форвард «Актобе» и сборной Казахстана Абат Аймбетов, который опередил двух легионеров: бразильца Жоао Пауло из «Ордабасы» и украинца Адеринсолу Эсеола из «Кайрата».

Лучшим тренером КПЛ признан Стойчо Младенов — под руководством болгарин «Кайсар» стал шестым в чемпионате и выиграл Кубок Казахстана, завоевав путевку во второй раунд Лиги Европы. На эту награду также претендовали белорус Алексей Шпилевский из «Кайрата» и украинец Роман Григорчук из «Астаны».

Лучшим бомбардиром и игроком первой лиги признан форвард «Каспия» Айдос Таттыбаев, а лучшим тренером — Али Алиев, который вывел «Кызыл-Жар СК» в первую лигу.

Лучшим тренером во второй лиге признан Фархадбек Ирисметов из «Кыран-М», лучшим игроком — нападающий «Шахтер-М» Матвей Герасимов.

В футзале лучшим бомбардиром с 33 голами стал Эвертон из «Жетысу», лучшим игроком — Кайрат Иманалин из «Актобе», а лучшим тренером — Кака, возглавляющий «Кайрат» и сборную Казахстана.

В женском футболе все номинации забрал «БИИК-Казыгурт»: лучшим бомбардиром и игроком сезона признана Адиля Вылданова, а лучшим тренером — болгарин Калоян Петков («БИИК-Казыгурт»).

Лучшим бомбардиром пляжного футбола с 17 голами стал Баянбек Нуралимов, лучшим игроком — Виктор Черный, а лучшим тренером — Болат Аленов.

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