Источник: Слуцкий зарабатывает в «Витессе» 1 миллион евро

Данная сумма значительно превышает оклады предыдущих тренеров команды. Также с приходом российского специалиста расходы «Витесса» выросли с 29,5 миллиона евро до 31 миллиона.

Сам Слуцкий в недавнем интервью рассказывал, что его зарплата в «Витессе» в несколько раз меньше, чем была в ЦСКА.