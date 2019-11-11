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17:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: Слуцкий зарабатывает в «Витессе» 1 миллион евро

Зарплата главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого составляет миллион евро, утверждает De Gelderlander.

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Источник: РИА "Новости"

Данная сумма значительно превышает оклады предыдущих тренеров команды. Также с приходом российского специалиста расходы «Витесса» выросли с 29,5 миллиона евро до 31 миллиона.

Сам Слуцкий в недавнем интервью рассказывал, что его зарплата в «Витессе» в несколько раз меньше, чем была в ЦСКА.

Российский специалист возглавил голландский клуб в 2018 году. В нынешнем сезоне команда под руководством Слуцкого набрала 23 очка в 13 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Голландии.

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