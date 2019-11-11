Источник: Слуцкий зарабатывает в «Витессе» 1 миллион евро
Зарплата главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого составляет миллион евро, утверждает De Gelderlander.
Зарплата главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого составляет миллион евро, утверждает De Gelderlander.
Данная сумма значительно превышает оклады предыдущих тренеров команды. Также с приходом российского специалиста расходы «Витесса» выросли с 29,5 миллиона евро до 31 миллиона.
Сам Слуцкий в недавнем интервью рассказывал, что его зарплата в «Витессе» в несколько раз меньше, чем была в ЦСКА.
Российский специалист возглавил голландский клуб в 2018 году. В нынешнем сезоне команда под руководством Слуцкого набрала 23 очка в 13 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Голландии.