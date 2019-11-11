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18:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Четыре футболиста «Ливерпуля» попали в сборную тура АПЛ

Четыре футболиста «Ливерпуля» попали в сборную 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2019

Место в линии обороны получил Эндрю Робертсон, в полузащите оказались Мохаммед Салах, Фабиньо и Садио Мане. Полностью команда выглядит следующим образом:

  • Вратарь: Мэтью Райан («Брайтон»).
  • Защитники: Деандре Йедлин, Киран Кларк (оба — «Ньюкасл»), Джеймс Тарковски («Бернли»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»).
  • Полузащитники: Мохаммед Салах, Фабиньо, Садио Мане (все — «Ливерпуль»), Джеймс Мэддисон («Лестер»).
  • Нападающие: Джейми Варди («Лестер»), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»).

Мерсисайдцы 10 ноября на своем поле обыграли «Манчестер Сити» (3:1) и упрочили лидерство в турнире. Мане, Салах и Фабиньо забили по голу, а Робертсон сделал результативную передачу.

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