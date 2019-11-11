Четыре футболиста «Ливерпуля» попали в сборную тура АПЛ

Место в линии обороны получил Эндрю Робертсон, в полузащите оказались Мохаммед Салах, Фабиньо и Садио Мане. Полностью команда выглядит следующим образом:

Мерсисайдцы 10 ноября на своем поле обыграли «Манчестер Сити» (3:1) и упрочили лидерство в турнире. Мане, Салах и Фабиньо забили по голу, а Робертсон сделал результативную передачу.