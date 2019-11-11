«Ювентус» не станет наказывать Роналду за поведение в матче с «Миланом»

Напомним, Роналду был крайне недоволен своей заменой в матче и не стал пожимать руку главному тренеру команды Маурицио Сарри. Затем Криштиану вместо того, чтобы сесть на скамейку запасных, отправился в раздевалку. После 34-летний португальский футболист не стал дожидаться окончания матча с миланской командой и покинул стадион «старой синьоры» за несколько минут до финального свистка.