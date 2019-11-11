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19:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» не станет наказывать Роналду за поведение в матче с «Миланом»

Руководство «Ювентуса» не станет наказывать португальского нападающего Криштиану Роналду за поведение в матче 12-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (1:0), сообщает Goal.com.

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, Роналду был крайне недоволен своей заменой в матче и не стал пожимать руку главному тренеру команды Маурицио Сарри. Затем Криштиану вместо того, чтобы сесть на скамейку запасных, отправился в раздевалку. После 34-летний португальский футболист не стал дожидаться окончания матча с миланской командой и покинул стадион «старой синьоры» за несколько минут до финального свистка.

Ранее Сарри рассказал, почему решил заменить Роналду, а также отметил, что был бы обеспокоен, если бы футболист не выглядел расстроенным после замены.

Ювентус
1:0
Первый тайм: 0:0
Милан
Футбол, Италия, Тур 1210.11.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Allianz Stadium, 40478 зрителей
Главные тренеры
Маурицио СарриСтефано Пиоли
Голы
Пауло Дибала(Гонсало Игуаин)77′
Составы команд
1Войчех Щенсны
99Джанлуиджи Доннарумма
16Хуан Куадрадо
56′
12Андреа Конти
12Алекс Сандру
19Тео Эрнандез
89′
4Маттейс де Лигт
13Алессио Романьоли
19Леонардо Бонуччи
43Леу Дуарте
30Родриго Бентанкур
8Хесус Хоакин Сусо
90+1′
21Гонсало Игуаин
10Хакан Чалханоглу
90+1′
5Миралем Пьянич
4Исмаэль Беннасер
45′
14Блез Матюиди
70′
33Раде Крунич
40′61′
25Адриен Рабьо
5Джакомо Бонавентура
33Федерико Бернардески
61′
39Лукас Пакета
85′
11Дуглас Коста
18Анте Ребич
7Криштиану Роналду
55′
9Кшиштоф Пентек
66′
10Пауло Дибала
17Рафаэл Леан
Статистика
1Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)13
5Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
5Угловые5
13Фолы10
4Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяФабио Мареска(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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