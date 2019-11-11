Бывший вице-президент «Монако» оценил Головина в €80 млн

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«Трансфер Головина оцениваю очень положительно. И для игрока, и для клуба, и для его российского владельца (Дмитрия Рыболовлева). А также для российского футбола. “Монако” запускает самую яркую его звезду последних лет. Уверен, что и сам Головин сделал правильный выбор, — сказал Васильев. — В первый год ему пришлось непросто, даже тяжело. Тут, конечно, не помогала и ситуация в команде. Но ему давали играть, поскольку он всё равно выделялся на фоне остальных игроков. А в большом европейском клубе, будь то “Ювентус” или “Челси”, очень легко можно было сесть на скамейку, после чего уйти в аренду и затеряться. Теперь же такие команды к нему, уверен, придут».

По словам бывшей правой руки российского владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева, полузащитник способен заметно прибавить в ближайшее время. Контракт игрока рассчитан на пять лет, и первый сезон он потратил на адаптацию. Летом-2018 у Головина были варианты с «Ювентусом» и «Челси», но он выбрал клуб из княжества.

«Если Александр продолжит прогрессировать так, как мы видим в этом сезоне, убежден, что “Монако” сможет продать его с хорошей прибылью. Сразу говорил, что первый сезон для него получится переходным, хотя и не мог предвидеть, насколько он окажется сложным. Но сейчас прогресс очевиден, причем это проявляется как в чемпионате Франции, так и в сборной России. Сейчас в Европе за ним многие следят, — сказал Васильев. — Видел передачу “Инсайдеры”, в которой агент Головина Олег Артемов называет цифры (потенциального трансфера) €70−80 млн. Если Саша продолжит расти такими же темпами, как сейчас, это кажется мне вполне возможным. Другое дело, отпустит ли его “Монако”. Полагаю, если клуб по итогам этого сезона выйдет в Лигу чемпионов, то ему будет очень трудно лишиться ключевого на сегодня игрока полузащиты».