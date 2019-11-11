Обладатель Кубка Казахстана по футболу определился с тренером перед дебютом в Лиге Европы

62-летний болгарин заявил изданию, что продлит контракт с кызылординцами на один сезон. В 2020 году «Кайсар» дебютирует в Лиге Европы.

Сегодня, 11 ноября, Младенову на гала-вечере КФФ вручили награду лучшему тренеру КПЛ-2019. В «Кайсаре» он работает с 2017 года — под руководством болгарина клуб трижды подряд финишировал шестым в КПЛ, а этой осенью завоевал Кубок Казахстана и путевку в ЛЕ. Первым же клубом Младенова в КПЛ стал «Атырау» в 2016 году.