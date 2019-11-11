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21:41 (мск), источник: Vesti.kz

Обладатель Кубка Казахстана по футболу определился с тренером перед дебютом в Лиге Европы

Главный тренер «Кайсара» Стойчо Младенов продолжит работу в клубе, сообщает KazFootball.kz.

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62-летний болгарин заявил изданию, что продлит контракт с кызылординцами на один сезон. В 2020 году «Кайсар» дебютирует в Лиге Европы.

Сегодня, 11 ноября, Младенову на гала-вечере КФФ вручили награду лучшему тренеру КПЛ-2019. В «Кайсаре» он работает с 2017 года — под руководством болгарина клуб трижды подряд финишировал шестым в КПЛ, а этой осенью завоевал Кубок Казахстана и путевку в ЛЕ. Первым же клубом Младенова в КПЛ стал «Атырау» в 2016 году.

Ранее сообщалось, что «Кайсар» может возглавить казахстанец Григорий Бабаян, который с 2012 по июль 2019 года работал в «Астане», в том числе и главным тренером. По информации болгарских СМИ, сам Младенов получал несколько предложений, в том числе и от «Астаны».

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