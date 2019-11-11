Обладатель Кубка Казахстана по футболу определился с тренером перед дебютом в Лиге Европы
Главный тренер «Кайсара» Стойчо Младенов продолжит работу в клубе, сообщает KazFootball.kz.
Главный тренер «Кайсара» Стойчо Младенов продолжит работу в клубе, сообщает KazFootball.kz.
62-летний болгарин заявил изданию, что продлит контракт с кызылординцами на один сезон. В 2020 году «Кайсар» дебютирует в Лиге Европы.
Сегодня, 11 ноября, Младенову на
Ранее сообщалось, что «Кайсар» может возглавить казахстанец Григорий Бабаян, который с 2012 по июль 2019 года работал в «Астане», в том числе и главным тренером. По информации болгарских СМИ, сам Младенов получал несколько предложений, в том числе и от «Астаны».