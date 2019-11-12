Спаллетти может возглавить «Фиорентину»
Бывший тренер «Интера» Лучано Спаллетти может возглавить «Фиорентину», сообщает Football Italia со ссылкой на Firenze Viola.
Бывший тренер «Интера» Лучано Спаллетти может возглавить «Фиорентину», сообщает Football Italia со ссылкой на Firenze Viola.
Руководство «фиалок» недовольно работой Винченцо Монтеллы. После разгромного поражения от «Кальяри» в матче 12-го тура чемпионата Италии (2:5) в клубе задумались о смене тренера.
У Спаллетти до сих пор действует контракт с «Интером», который рассчитан до 2021 года. 60-летний специалист до работы с итальянским клубом также тренировал «Зенит», с которым дважды выиграл чемпионат России.