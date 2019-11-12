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11:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Темнокожий украинский борец пристыдил сограждан за расизм

Украинский борец греко-римского стиля, депутат Верховной Рады Жан Беленюк заявил, что расизм — это позорное явление для страны, которая «выбрала для себя европейский вектор направления».

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Источник: РИА "Новости"

В своем Instagram он отреагировал на инцидент, произошедший во время матча чемпионата страны между «Динамо» и «Шахтером», когда расистским оскорблениям подвергся полузащитник «горняков» Тайсон.

«Мне очень обидно и грустно видеть, что в современном развитом украинском обществе есть люди, которые превозносят себя путем унижения других», — написал Беленюк. Проявления нетерпимости по отношению к людям с другим цветом кожи спортсмен назвал позорными для всей страны. Такие инциденты он счел недопустимыми.

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Во время матча против «Динамо» бразилец Тайсон в ответ на расистские выкрики с трибун запустил в болельщиков мячом, а затем показал средний палец. Судья увел команды с поля, а после возобновления матча удалил полузащитника за неприличный жест. Матч завершился победой «Шахтера» со счетом 1:0.

Позднее Тайсон выступил с заявлением. Он пообещал бороться против бесчеловечного и подлого поведения.

Беленюк родился в Киеве, его мать — украинка, а отец — гражданин Руанды. Спортсмен является серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года, а также чемпионом мира и Европы.

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