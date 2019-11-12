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11:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Клопп обошел Гвардиолу и стал тренером года по версии Northwest Football Awards

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп был признан лучшим тренером года по версии Northwest Football Awards 2019.

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Источник: Reuters

В борьбе за это звание специалист обошёл четверых конкурентов, в том числе и наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу.

Представителя «Ливерпуля» победили ещё в двух номинациях. Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк был признан лучшим игроком года в чемпионате Англии, а Трент Александер-Арнольд стал восходящей звездой.

Напомним, в последнем туре чемпионата Англии «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 3:1. По итогам 12 туров «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 34 очка. «Манчестер Сити» в свою очередь занимает четвёртое место, записав в свой актив 25 очков.

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