Клопп обошел Гвардиолу и стал тренером года по версии Northwest Football Awards

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В борьбе за это звание специалист обошёл четверых конкурентов, в том числе и наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу.

Представителя «Ливерпуля» победили ещё в двух номинациях. Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк был признан лучшим игроком года в чемпионате Англии, а Трент Александер-Арнольд стал восходящей звездой.