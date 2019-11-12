Клопп обошел Гвардиолу и стал тренером года по версии Northwest Football Awards
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп был признан лучшим тренером года по версии Northwest Football Awards 2019.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп был признан лучшим тренером года по версии Northwest Football Awards 2019.
В борьбе за это звание специалист обошёл четверых конкурентов, в том числе и наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу.
Представителя «Ливерпуля» победили ещё в двух номинациях. Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк был признан лучшим игроком года в чемпионате Англии, а Трент
Напомним, в последнем туре чемпионата Англии «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 3:1. По итогам 12 туров «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 34 очка. «Манчестер Сити» в свою очередь занимает четвёртое место, записав в свой актив 25 очков.