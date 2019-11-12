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11:32 (мск), источник: Vesti.kz

Играющие за свои сборные два легионера «Кайрата» близки к уходу из команды

Оба редко играли в этом году.

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Защитник алматинского «Кайрата» Сергей Политевич будущий сезон начнет в другой команде, сообщает корреспондент Vesti.kz. Тренерский штаб недоволен выступлениями белорусского футболиста в минувшем сезоне. Всего в КПЛ-2019 Политевич провел только десять матчей.

До перехода в «Кайрат» летом прошлого года 29-летний защитник играл за турецкий «Генчлербирлиги», в котором провел два с половиной года. На родине Политевич выступал за «Нафтан» (Новополоцк) и «Динамо» (Минск). Также на рассвете карьеры белорус числился в российских «Крыльях Советов», однако играл лишь за молодежную команду самарцев. За сборную Беларуси провел 32 матча и забил один гол.

Близок к уходу из «Кайрата» и полузащитник молодежной сборной Кореи Хан Чжон Ву, сыгравший в КПЛ всего пять игр. На его место клуб будет искать другого легионера.

Последнюю игру за основную команду 20-летний футболист провел в апреле текущего года. С августа Хан играет в первой лиге за «Кайрат-Жастар», за который в шести встречах забил один гол и отметился одним ассистом. Хан Чжон Ву привлекается в состав молодежной сборной своей страны, в составе которой успел провести несколько матчей.

Напомним, ранее стало известно об уходе из «Кайрата» защитника сборной Казахстана Елдоса Ахметова.

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