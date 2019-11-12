Месси не будет продлевать контракт с «Барселоной» по окончании сезона

Сообщается, что до окончания срока действия контракта, который рассчитан до конца сезона-2020/21, Месси не планирует покидать каталонский клуб. При этом он не готов обсуждать продление соглашения сразу после окончания нынешнего сезона.

Аргентинский форвард хочет проследить, в какой физической форме он будет находиться и сможет ли продолжать выступление на самом высоком уровне. Также Месси будет принимать своё решение в зависимости от того, в каком положении будет находиться клуб, поскольку хочет выступать за команду, которая ведёт борьбу за победу во всех турнирах.