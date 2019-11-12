Текущие события
Футбол. Первый дивизион
13.11
Спартак-2
Армавир
Футбол. Первый дивизион
13.11
Нефтехимик
Авангард К
Футбол. Первый дивизион
13.11
Краснодар-2
Енисей
Футбол. Первый дивизион
13.11
Факел
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
13.11
Чайка
Мордовия
Футбол. Первый дивизион
13.11
Шинник
Луч
Все события
Фоторепортажи
37«Спартак» впервые проиграл при Тедеско
39«Авангард» прервал победную серию «Динамо»
12:07 (мск), источник: Vesti.kz

Лучший тренер КПЛ-2019 обрисовал задачи на новый сезон и трансферы перед дебютом в Лиге Европы

Главный тренер «Кайсара» Стоичо Младенов в беседе с KazFootball.kz подвел итоги минувшего сезона, рассказал о своем будущем в кызылординском клубе и задачах на следующий.

Наверх

Накануне в Нур-Султане на гала-вечере КФФ болгарскому специалисту вручили награду лучшему тренеру КПЛ-2019. Под его руководством «Кайсар» финишировал в чемпионате шестым, завоевал Кубок Казахстана и путевку в Лигу Европы.

— Стойчо, поздравляю вас с призом и завоеванием Кубка Казахстана! Каким для вас получился этот сезон?
— По моему мнению, сезон получился для нас успешным. Мы были сконцентрированы на Кубке. Когда вышли в полуфинал, мы всерьез думали о том, чтобы выиграть его, оставив чемпионат на второй план. Будем работать над собой в следующем году. Задачи будут повыше, чем в этом году. Сделаем команду лучше, чтобы достойно представить Казахстан в Лиге Европы.


Нажмите,
чтобы включить звук

— Ходят слухи, что вы можете покинуть «Кайсар». Можете рассказать касательно вашего будущего в команде и закрыть на этом вопрос?
— Я уже подписал контракт с «Кайсаром» и продолжим работу.

— После реконструкции стадиона «Кайсару» так и не удалось одержать домашнюю победу. Вы можете найти этому объяснение?
— Это самое больное для меня в этом сезоне. Я не знаю что за проклятье на нас наложили. Соперники совершают по одному удару и забивают голы. Надо снять это проклятье.

— Насколько изменится состав в следующем году?
— Я уже определился, составил список футболистов, которые мне нужны. Руководство уже работает в этом направлении.

— Всех интересует один вопрос: останется ли Барсегян в «Кайсаре»?
— Все зависит от него.

В «Кайсаре» Младенов работает с 2017 года — под его руководством клуб трижды подряд финишировал шестым в КПЛ. Первым же клубом болгарина в КПЛ был «Атырау» (2016).

Кайсар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лучший бомбардир КПЛ-2018 рассказал об уходе из сборной и предложениях от других клубов
Что не так с VAR в Российской премьер-лиге?
Кузнецов реанимировал «Вашингтон», но не дотащил его до победы
Новая показательная Медведевой — ответ Загитовой? Все в восторге
Сборная России была не безнадежна в матче с Канадой в Суперсерии
Месси не будет продлевать контракт с «Барсой» в конце сезона
Овечкин обошел своего главного соперника по очкам в НХЛ
Распродажа года на Aliexpress: что купить для занятий спортом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь