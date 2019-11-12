Лучший тренер КПЛ-2019 обрисовал задачи на новый сезон и трансферы перед дебютом в Лиге Европы

Накануне в Нур-Султане на гала-вечере КФФ болгарскому специалисту вручили награду лучшему тренеру КПЛ-2019. Под его руководством «Кайсар» финишировал в чемпионате шестым, завоевал Кубок Казахстана и путевку в Лигу Европы.

— Стойчо, поздравляю вас с призом и завоеванием Кубка Казахстана! Каким для вас получился этот сезон?

— По моему мнению, сезон получился для нас успешным. Мы были сконцентрированы на Кубке. Когда вышли в полуфинал, мы всерьез думали о том, чтобы выиграть его, оставив чемпионат на второй план. Будем работать над собой в следующем году. Задачи будут повыше, чем в этом году. Сделаем команду лучше, чтобы достойно представить Казахстан в Лиге Европы.



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— Ходят слухи, что вы можете покинуть «Кайсар». Можете рассказать касательно вашего будущего в команде и закрыть на этом вопрос?

— Я уже подписал контракт с «Кайсаром» и продолжим работу.

— После реконструкции стадиона «Кайсару» так и не удалось одержать домашнюю победу. Вы можете найти этому объяснение?

— Это самое больное для меня в этом сезоне. Я не знаю что за проклятье на нас наложили. Соперники совершают по одному удару и забивают голы. Надо снять это проклятье.

— Насколько изменится состав в следующем году?

— Я уже определился, составил список футболистов, которые мне нужны. Руководство уже работает в этом направлении.

— Всех интересует один вопрос: останется ли Барсегян в «Кайсаре»?

— Все зависит от него.