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16:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Полиция Украины возбудила дело после скандала на матче «Шахтер» — «Динамо»

КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости. Украинская полиция возбудила дело после скандала на матче «Шахтер» — «Динамо Киев» по статье «нарушение равноправия граждан», сообщила пресс-служба МВД во вторник.

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«Динамо» в воскресенье в Харькове уступило «Шахтеру» со счетом 0:1. На 74-й минуте бразильский футболист «Шахтера» Тайсон после выкриков с трибуны с болельщиками «бело-синих» показал в их адрес средний палец и выбил мяч. Игра была приостановлена, а бразилец покинул поле в слезах. После возобновления встречи арбитр показал Тайсону красную карточку.

«Харьковская полиция возбудила уголовное дело после того, как футбольные фанаты выкрикивали оскорбления в адрес игроков команды-противника», — сообщила пресс-служба в Telegram.

Уголовное дело открыто по статье 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) УК. Санкция статьи предусматривает штраф или ограничение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.


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После скандала «Шахтер» на своем официальном сайте выступил с заявлением, в котором осудил любые проявления расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. «Динамо» в своем заявлении назвало поспешными обвинения в адрес болельщиков футбольного клуба в расистском поведении в отношении Тайсона.

После скандала в матче чемпионата Украины своего соотечественника поддержал нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар, который опубликовал в Instagram фото с Тайсоном и Дентиньо и написал «No Racism». Поддержал своих одноклубников и соотечественников Жуниор Мораес, который в 2019 году получил гражданство Украины и уже провел несколько матчей за национальную команду страны.

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