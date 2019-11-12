Полиция Украины возбудила дело после скандала на матче «Шахтер» — «Динамо»

«Динамо» в воскресенье в Харькове уступило «Шахтеру» со счетом 0:1. На 74-й минуте бразильский футболист «Шахтера» Тайсон после выкриков с трибуны с болельщиками «бело-синих» показал в их адрес средний палец и выбил мяч. Игра была приостановлена, а бразилец покинул поле в слезах. После возобновления встречи арбитр показал Тайсону красную карточку.

«Харьковская полиция возбудила уголовное дело после того, как футбольные фанаты выкрикивали оскорбления в адрес игроков команды-противника», — сообщила пресс-служба в Telegram.

Уголовное дело открыто по статье 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) УК. Санкция статьи предусматривает штраф или ограничение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.



Нажмите,

чтобы включить звук Нажмите,чтобы включить звук

После скандала «Шахтер» на своем официальном сайте выступил с заявлением, в котором осудил любые проявления расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. «Динамо» в своем заявлении назвало поспешными обвинения в адрес болельщиков футбольного клуба в расистском поведении в отношении Тайсона.