«Прошу прощения у родных». Слуцкий рассказал о разводе с женой

«Мы развелись год назад. Для тренера это довольно обычная ситуация. Если ты проводишь все время с футболистами, это может разрушить твою семью. Но мы продолжаем поддерживать хорошие отношения. Развод — это часть нашей жизни.

Многие спрашивают меня, не собираюсь ли я искать новую жену. Но для меня это не проблема. Сейчас футбол — это и есть моя жена, а иногда и вся моя семья. Прошу прощения у родных, но это правда, — сказал Слуцкий в интервью голландскому телевидению.