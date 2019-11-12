«Барселона» представила новую форму цветов флага Каталонии
«Барселона» на своем официальном сайте представила новую форму. Она выполнена в цветах флага Каталонии.
«Барселона» на своем официальном сайте представила новую форму. Она выполнена в цветах флага Каталонии.
Производитель формы — компания Nike. Она поступит в продажу 13 ноября в клубных магазинах и 20 ноября на остальных площадках.
В комментарии клуб сообщил, что новая экипировка подчеркивает каталонские корни команды, связь с каталонской идентичностью, культурой и ценностями.