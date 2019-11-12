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16:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» представила новую форму цветов флага Каталонии

«Барселона» на своем официальном сайте представила новую форму. Она выполнена в цветах флага Каталонии.

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Производитель формы — компания Nike. Она поступит в продажу 13 ноября в клубных магазинах и 20 ноября на остальных площадках.

В комментарии клуб сообщил, что новая экипировка подчеркивает каталонские корни команды, связь с каталонской идентичностью, культурой и ценностями.

Во время загрузки произошла ошибка.
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