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21:19 (мск), источник: Московский комсомолец

Криштиану против: тренеры, которыми был недоволен Роналду

Обычное спокойствие и благополучие в «Ювентусе» может закончиться. Все дело в якобы имеющем место конфликте между Криштиану Роналду и главным тренером «бьянконери» Маурицио Сарри.

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Итальянский специалист в двух матчах подряд заменил португальского футболиста, который оба раза на решение тренера реагировал негативно. После второго такого случая (недавний матч с «Миланом») Криштиану и вовсе покинул стадион до окончания матча, что запрещено правилами.

Пока в стане туринцев назревает (или не назревает) большой скандал, мы решили вспомнить, когда в своей долгой карьере Криштиану конфликтовал с тренерами.

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