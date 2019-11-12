Криштиану против: тренеры, которыми был недоволен Роналду
Обычное спокойствие и благополучие в «Ювентусе» может закончиться. Все дело в якобы имеющем место конфликте между Криштиану Роналду и главным тренером «бьянконери» Маурицио Сарри.
Обычное спокойствие и благополучие в «Ювентусе» может закончиться. Все дело в якобы имеющем место конфликте между Криштиану Роналду и главным тренером «бьянконери» Маурицио Сарри.
Итальянский специалист в двух матчах подряд заменил португальского футболиста, который оба раза на решение тренера реагировал негативно. После второго такого случая (недавний матч с «Миланом») Криштиану и вовсе покинул стадион до окончания матча, что запрещено правилами.
Пока в стане туринцев назревает (или не назревает) большой скандал, мы решили вспомнить, когда в своей долгой карьере Криштиану конфликтовал с тренерами.