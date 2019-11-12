«Каррера всегда был честен с игроками». Первое большое интервью Промеса после «Спартака»
О трансфере в «Севилью» и возрождении в «Аяксе», Глушакове, Слуцком и любви к России.
О трансфере в «Севилью» и возрождении в «Аяксе», Глушакове, Слуцком и любви к России.
Максим Алланазаров встретился с Промесом в Амстердаме, чтобы поговорить о главном.
— Что произошло в матче Лиги чемпионов с «Челси»? Это было настоящее безумие — 4:4!
— Согласен. Думаю, это самая безумная игра в моей карьере. Восемь голов, две красные, невероятная развязка. В первом тайме мы играли очень хорошо, но после решений арбитра удалить двух наших игроков стало сложнее. Несмотря на это, мы смогли удержать в этой игре ничью и довольны этим.
— Нечасто арбитр дает две красные карточки в одном моменте игрокам одной команды. Как ты видел тот эпизод?
— Считаю, судья должен был остановить игру после нарушения правил Блиндом, но он не сделал этого, отталкиваясь от новых правил. Затем случилась рука Велтмана, и это стало следствием продолжения игры. Конечно, можно говорить, что это плохо для нас, но повторюсь, мы удержали ничью, и нужно искать во всем позитив.
— Сейчас ты играешь у себя дома в Амстердаме. Как себя чувствуешь после непростого периода в Испании?
— Да, Амстердам — мой дом, тут я ощущаю себя максимально комфортно. Мне не нужно время, чтобы адаптироваться, мои родители, семья, друзья рядом. Я вышел из академии «Аякса» и теперь могу показать все, чему научился, в главной команде. Чувствую себя прекрасно и готов показать в Голландии все, что умею.
— Квинси Промес сильно изменился по сравнению с тем временем, когда он был игроком «Спартака»?
— Думаю, нет. Ты видишь меня, я такой, какой есть. Единственное изменение — я могу чаще видеть свою семью и чаще говорить на родном языке. Если в один день я скажу семье, что мы возвращаемся в Москву, то они без раздумий поедут за мной, но сейчас мы дома.
— Почему у тебя не получилось заиграть в «Севилье»?
— Я был не совсем доволен своей ролью в команде. В одном матче я играл на своей любимой позиции, в другом выходил на другой, в третьем вообще оставался на скамейке. Все знают, что это не может меня устраивать, я всегда хочу играть. Я принял решение перейти в «Аякс», хорошо, что эта возможность у меня была.
— Ты бы мог остаться в «Севилье», если бы захотел?
— Да, мог, у меня был долгосрочный контракт. Но принял решение уйти. В этом сезоне «Аякс» играет в Лиге чемпионов, а «Севилья» нет. У нас хорошая команда, и я считаю, что пошел на повышение и оказался прав. Сначала я не всегда попадал в старт, потому что у «Аякса» очень сильный состав, который добился успехов в Европе в прошлом году. Но теперь играю больше. Я как новичок вынужден был биться за свое место в составе, это нормально. Даже когда попадаю в не самые приятные ситуации, стараюсь оставаться позитивным, это мне помогает.
— После игры в Лондоне СМИ поспешили сообщить, что тобой интересуются ведущие клубы Европы. Как относишься к такого рода слухам?
— Пока не обращаю внимания на эти разговоры. Сейчас я игрок «Аякса», наша команда достаточно сильная, показывает хорошую игру в Европе. Посмотрим, что будет в будущем.
— Бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий сейчас тренирует голландский «Витесс». Ты чувствуешь, что ваше противостояние с ним продолжается, но теперь на твоем поле?
— Конечно! Мы хорошо знаем друг друга по чемпионату России, мы уже успели сыграть друг против друга здесь. В Голландии Слуцкий проделывает хорошую работу, у него все получается, я рад за него. Люди здесь считают его забавным, пересматривают и смеются над интервью, которые он дает, его тут любят. Лично я желаю Леониду всего самого лучшего.
— В одном из российских шоу Слуцкий забавно танцевал на сцене. Ты часто празднуешь свои голы танцами. Возможно ли такое, что в один из дней вы станцуете с ним на голландском телевидении?
— Нет. Танцевать я с ним не буду, так как Слуцкий «конь», а я «мясной»!
— Ты покинул «Спартак» в последний день трансферного окна. Это было сложное решение?
— У меня не было возможности сказать об этом, но сейчас я признаюсь, что это было очень сложное решение. Все люди, которые меня знают, подтвердят, что это так. Всегда говорил, что готов играть в «Спартаке» всю карьеру, но не всегда в футболе все получается так, как хочешь.
Я состоялся как игрок именно в «Спартке», я стал лучшим бомбардиром команды, лиги, выиграл титулы. Все, кто были рядом со мной, в курсе, как для меня важны призы, награды. Все время хочу
— Кто был тем человеком, который подошел к тебе в последний день трансферного окна и сказал, что тебе нужно уходить?
— Это был мой агент. У меня были несколько хороших предложений до «Севильи», и я даже не думал об уходе. Не хотелось бы называть клубы, которые интересовались мной, но это были хорошие команды. Я решился уехать в Испанию, многому научился за год там. Теперь я в «Аяксе», много играю, забиваю голы и счастлив.
— За какими матчами ты следишь больше — «Севильи» или «Спартака»?
— За «Спартаком» — намного больше. Знаю все, что происходит. Даже знаю, что команда больше не тренируется в Тарасовке, а занимается на базе около стадиона.
— Как можешь оценить нынешнюю ситуацию в «Спартаке»?
— Если честно, я совсем не счастлив, наблюдая за тем, на каком месте в чемпионате находится «Спартак». Для меня эта команда всегда должна быть в тройке и биться за золото. Не могу быть доволен, когда смотрю в таблицу и вижу «Спартак» на
— Частая смена тренеров — проблема «Спартака»?
— Это проблема, но существуют и другие. Например, негативные разговоры о команде, которые ее окружают. Может быть, это имеет влияние на команду, мне трудно судить. Вижу, что у «Спартака» сейчас хороший состав, сильные игроки, которые способны решать задачи. Если все в клубе смогут настроиться на позитив, то своей работой изменят многое. Но для этого нужно побеждать.
— Видел первое поражение «Спартака» при новом тренере, от «Арсенала»?
— Да. Смотрел игру, и мне было грустно. Думаю, когда «Арсенал» приезжает к «Спартаку», он должен быть обыгран.
— Следил ли ты за ситуацией, когда увольняли Массимо Карреру и за теми скандалами, которые сопровождали его уход?
— Следил, но не могу сказать ничего конкретного — я уже покинул команду в тот момент. Знаю, что было много нехороших слухов, в том числе в отношении Дениса Глушакова, болельщики выражали недовольство.
Мне кажется, вся команда и все болельщики должны быть также благодарны Глушакову, как они благодарны всем, кто выигрывал чемпионство. В тот момент он был нашим лидером, мы в команде уважали его. Плохие времена случаются, и мы все должны поддерживать людей, которые их переживают.
Лично я уважаю Дениса и призываю всех помнить только хорошее, а не копаться в скандалах. Мне не хочется обсуждать все это, в конце концов Глушаков показывал хорошую игру за «Спартак» и это помогло команде завоевывать трофеи.
— Чемпионская команда была разрушена в течение двух лет. Клуб покинуло большинство игроков. Это проблема? Почему так произошло?
— Мне трудно сказать, но это действительно так. На замену тем, кто ушел, были куплены квалифицированные игроки, которые знают, что «Спартак» — это большой клуб, с богатой историей и традициями. Конечно, это может давить на новых игроков, но они должны понимать: в «Спартаке» от тебя будут требовать показывать все, что ты умеешь и даже больше. В конце концов, мы выиграли чемпионат спустя шестнадцать лет, хотя никто до нас не смог этого добиться. Новички должны работать над собой каждый день и верить, что смогут победить — это самое главное.
— Как Массимо Каррера изменил «Спартак»?
— Он пришел в команду помощником, но после увольнения тренера [Дмитрия Аленичева] стал главным. Руководители клуба решили дать ему контракт, и он остался. Что я могу сказать? Он сделал нам чемпионами, он заставил нас поверить в то, что это возможно. У нас была хорошая команда, и мы были сильны духом.
— Каррера всегда был честен с командой?
— Мое мнение — да. Если у него была
Но ты не можешь сделать всех двадцати трех игроков в составе счастливыми, так как играешь только одиннадцатью.
— Каррера —
— Думаю, да. У него есть потенциал, чтобы стать
— Почему Каррера до сих пор без работы, на твой взгляд?
— Трудно сказать. Могу говорить только за то время, когда я сам был причастен к
— Каррера был независим в своих решениях во время работы в «Спартаке»?
— Могу лишь отметить, что мы все вместе добились того, чего добились. Игроки, тренер, руководство, фанаты — все были вместе, и это дало результат.
— Тебе не кажется, что одна из больших проблем «Спартака» в том, что уходящие игроки не всегда получают возможность попрощаться с болельщиками? Неважно, стал игрок легендой клуба или нет.
— Лично я бы хотел получить такую возможность. Скучаю по фанатам «Спартака» и знаю, что они скучают по мне. Думаю, некоторые игроки действительно заслужили возможность попрощаться с болельщиками, а не просто уйти. Очень важно сохранять в сердце те эмоции, которые мы получили когда сделали для клуба
— У тебя родился ребенок в день, когда «Спартак» стал чемпионом. Это самый счастливый день в твоей жизни?
— Да, конечно!
— Этим летом ходили слухи, что ты можешь вернуться в «Спартак». Такой вариант был возможен?
— Ничего об этом не слышал. «Спартак» — моя семья, если клуб
— Игроки «Аякса» знают
— Да. Они знают все. Рассказываю им о том, что со мной происходило в Москве.
— Я ходил по базе «Аякса» в футболке «Спартака», и очень многие спрашивали, что это за клуб. Видимо, о московском клубе знают не все?
— Кто спрашивал? Для меня это удивительно. Все должны знать «Спартак»!
— Ты знаешь статистику игр между «Спартаком» и «Аяксом»?
— Знаю, что такие встречи были, но не помню результаты.
— Четыре матча, четыре победы «Спартака».
— Не удивлен. «Спартак», как и «Аякс», большой клуб для Европы. Ты
— У тебя еще остался бизнес в Москве?
— Сейчас нет, но если
— Есть планы посетить Москву в ближайшее время?
— Мне сложно найти время, чтобы приехать. Постараюсь сделать это в ближайшее время, чтобы еще раз насладиться атмосферой на трибунах, встретиться с друзьями и хорошо провести время. Я очень скучаю по Москве.