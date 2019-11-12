«Каррера всегда был честен с игроками». Первое большое интервью Промеса после «Спартака»

Источник: РИА "Новости"

Максим Алланазаров встретился с Промесом в Амстердаме, чтобы поговорить о главном.

— Что произошло в матче Лиги чемпионов с «Челси»? Это было настоящее безумие — 4:4!

— Согласен. Думаю, это самая безумная игра в моей карьере. Восемь голов, две красные, невероятная развязка. В первом тайме мы играли очень хорошо, но после решений арбитра удалить двух наших игроков стало сложнее. Несмотря на это, мы смогли удержать в этой игре ничью и довольны этим.

— Нечасто арбитр дает две красные карточки в одном моменте игрокам одной команды. Как ты видел тот эпизод?

— Считаю, судья должен был остановить игру после нарушения правил Блиндом, но он не сделал этого, отталкиваясь от новых правил. Затем случилась рука Велтмана, и это стало следствием продолжения игры. Конечно, можно говорить, что это плохо для нас, но повторюсь, мы удержали ничью, и нужно искать во всем позитив.

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— Сейчас ты играешь у себя дома в Амстердаме. Как себя чувствуешь после непростого периода в Испании?

— Да, Амстердам — мой дом, тут я ощущаю себя максимально комфортно. Мне не нужно время, чтобы адаптироваться, мои родители, семья, друзья рядом. Я вышел из академии «Аякса» и теперь могу показать все, чему научился, в главной команде. Чувствую себя прекрасно и готов показать в Голландии все, что умею.

— Квинси Промес сильно изменился по сравнению с тем временем, когда он был игроком «Спартака»?

— Думаю, нет. Ты видишь меня, я такой, какой есть. Единственное изменение — я могу чаще видеть свою семью и чаще говорить на родном языке. Если в один день я скажу семье, что мы возвращаемся в Москву, то они без раздумий поедут за мной, но сейчас мы дома.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B137r6vIZ2a/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Quincy Promes (@qpromes)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-09-01T15:39:55+00:00">1 Сен 2019 в 8:39 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Почему у тебя не получилось заиграть в «Севилье»?

— Я был не совсем доволен своей ролью в команде. В одном матче я играл на своей любимой позиции, в другом выходил на другой, в третьем вообще оставался на скамейке. Все знают, что это не может меня устраивать, я всегда хочу играть. Я принял решение перейти в «Аякс», хорошо, что эта возможность у меня была.

— Ты бы мог остаться в «Севилье», если бы захотел?

— Да, мог, у меня был долгосрочный контракт. Но принял решение уйти. В этом сезоне «Аякс» играет в Лиге чемпионов, а «Севилья» нет. У нас хорошая команда, и я считаю, что пошел на повышение и оказался прав. Сначала я не всегда попадал в старт, потому что у «Аякса» очень сильный состав, который добился успехов в Европе в прошлом году. Но теперь играю больше. Я как новичок вынужден был биться за свое место в составе, это нормально. Даже когда попадаю в не самые приятные ситуации, стараюсь оставаться позитивным, это мне помогает.

— После игры в Лондоне СМИ поспешили сообщить, что тобой интересуются ведущие клубы Европы. Как относишься к такого рода слухам?

— Пока не обращаю внимания на эти разговоры. Сейчас я игрок «Аякса», наша команда достаточно сильная, показывает хорошую игру в Европе. Посмотрим, что будет в будущем.

— Бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий сейчас тренирует голландский «Витесс». Ты чувствуешь, что ваше противостояние с ним продолжается, но теперь на твоем поле?

— Конечно! Мы хорошо знаем друг друга по чемпионату России, мы уже успели сыграть друг против друга здесь. В Голландии Слуцкий проделывает хорошую работу, у него все получается, я рад за него. Люди здесь считают его забавным, пересматривают и смеются над интервью, которые он дает, его тут любят. Лично я желаю Леониду всего самого лучшего.

— В одном из российских шоу Слуцкий забавно танцевал на сцене. Ты часто празднуешь свои голы танцами. Возможно ли такое, что в один из дней вы станцуете с ним на голландском телевидении?

— Нет. Танцевать я с ним не буду, так как Слуцкий «конь», а я «мясной»!

— Ты покинул «Спартак» в последний день трансферного окна. Это было сложное решение?

— У меня не было возможности сказать об этом, но сейчас я признаюсь, что это было очень сложное решение. Все люди, которые меня знают, подтвердят, что это так. Всегда говорил, что готов играть в «Спартаке» всю карьеру, но не всегда в футболе все получается так, как хочешь.



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Я состоялся как игрок именно в «Спартке», я стал лучшим бомбардиром команды, лиги, выиграл титулы. Все, кто были рядом со мной, в курсе, как для меня важны призы, награды. Все время хочу что-то выигрывать. Это было главной причиной, почему я принял предложение «Севильи» и покинул «Спартак». Сделать это было невероятно трудно, но я остался честен перед фанатами. Я обещал им, что не покину клуб, пока мы не станем чемпионами — и мы стали. Может быть, однажды я вернусь в «Спартак», кто знает.

— Кто был тем человеком, который подошел к тебе в последний день трансферного окна и сказал, что тебе нужно уходить?

— Это был мой агент. У меня были несколько хороших предложений до «Севильи», и я даже не думал об уходе. Не хотелось бы называть клубы, которые интересовались мной, но это были хорошие команды. Я решился уехать в Испанию, многому научился за год там. Теперь я в «Аяксе», много играю, забиваю голы и счастлив.

— За какими матчами ты следишь больше — «Севильи» или «Спартака»?

— За «Спартаком» — намного больше. Знаю все, что происходит. Даже знаю, что команда больше не тренируется в Тарасовке, а занимается на базе около стадиона.

— Как можешь оценить нынешнюю ситуацию в «Спартаке»?

— Если честно, я совсем не счастлив, наблюдая за тем, на каком месте в чемпионате находится «Спартак». Для меня эта команда всегда должна быть в тройке и биться за золото. Не могу быть доволен, когда смотрю в таблицу и вижу «Спартак» на восьмом-девятом месте (после шестнадцати туров «Спартак» шестой. — Sport24). Надеюсь, ребята смогут переломить ситуацию, будут выходить на поле и биться за эмблему, которую носят на груди.

— Частая смена тренеров — проблема «Спартака»?

— Это проблема, но существуют и другие. Например, негативные разговоры о команде, которые ее окружают. Может быть, это имеет влияние на команду, мне трудно судить. Вижу, что у «Спартака» сейчас хороший состав, сильные игроки, которые способны решать задачи. Если все в клубе смогут настроиться на позитив, то своей работой изменят многое. Но для этого нужно побеждать.

— Видел первое поражение «Спартака» при новом тренере, от «Арсенала»?

— Да. Смотрел игру, и мне было грустно. Думаю, когда «Арсенал» приезжает к «Спартаку», он должен быть обыгран.

— Следил ли ты за ситуацией, когда увольняли Массимо Карреру и за теми скандалами, которые сопровождали его уход?

— Следил, но не могу сказать ничего конкретного — я уже покинул команду в тот момент. Знаю, что было много нехороших слухов, в том числе в отношении Дениса Глушакова, болельщики выражали недовольство.

Мне кажется, вся команда и все болельщики должны быть также благодарны Глушакову, как они благодарны всем, кто выигрывал чемпионство. В тот момент он был нашим лидером, мы в команде уважали его. Плохие времена случаются, и мы все должны поддерживать людей, которые их переживают.

Лично я уважаю Дениса и призываю всех помнить только хорошее, а не копаться в скандалах. Мне не хочется обсуждать все это, в конце концов Глушаков показывал хорошую игру за «Спартак» и это помогло команде завоевывать трофеи.

— Чемпионская команда была разрушена в течение двух лет. Клуб покинуло большинство игроков. Это проблема? Почему так произошло?

— Мне трудно сказать, но это действительно так. На замену тем, кто ушел, были куплены квалифицированные игроки, которые знают, что «Спартак» — это большой клуб, с богатой историей и традициями. Конечно, это может давить на новых игроков, но они должны понимать: в «Спартаке» от тебя будут требовать показывать все, что ты умеешь и даже больше. В конце концов, мы выиграли чемпионат спустя шестнадцать лет, хотя никто до нас не смог этого добиться. Новички должны работать над собой каждый день и верить, что смогут победить — это самое главное.

— Как Массимо Каррера изменил «Спартак»?

— Он пришел в команду помощником, но после увольнения тренера [Дмитрия Аленичева] стал главным. Руководители клуба решили дать ему контракт, и он остался. Что я могу сказать? Он сделал нам чемпионами, он заставил нас поверить в то, что это возможно. У нас была хорошая команда, и мы были сильны духом.

— Каррера всегда был честен с командой?

— Мое мнение — да. Если у него была какая-то проблема, он подходил и решал ее прямо. Если, например, я чувствовал, что меня не устраивают какие-то вещи, я тоже мог пойти в кабинет Массимо и сказать об этом.

Но ты не можешь сделать всех двадцати трех игроков в составе счастливыми, так как играешь только одиннадцатью.

— Каррера — топ-тренер?

— Думаю, да. У него есть потенциал, чтобы стать топ-тренером. Он выиграл чемпионат и суперкубок в России — это топ-результат.

— Почему Каррера до сих пор без работы, на твой взгляд?

— Трудно сказать. Могу говорить только за то время, когда я сам был причастен к чему-то. Я помню большой баннер с изображением Карреры на трибуне. Такие вещи не давали нам забыть, кто тут главный тренер и кто он для фанатов.

— Каррера был независим в своих решениях во время работы в «Спартаке»?

— Могу лишь отметить, что мы все вместе добились того, чего добились. Игроки, тренер, руководство, фанаты — все были вместе, и это дало результат.

— Тебе не кажется, что одна из больших проблем «Спартака» в том, что уходящие игроки не всегда получают возможность попрощаться с болельщиками? Неважно, стал игрок легендой клуба или нет.

— Лично я бы хотел получить такую возможность. Скучаю по фанатам «Спартака» и знаю, что они скучают по мне. Думаю, некоторые игроки действительно заслужили возможность попрощаться с болельщиками, а не просто уйти. Очень важно сохранять в сердце те эмоции, которые мы получили когда сделали для клуба что-то особенное.

— У тебя родился ребенок в день, когда «Спартак» стал чемпионом. Это самый счастливый день в твоей жизни?

— Да, конечно!

— Этим летом ходили слухи, что ты можешь вернуться в «Спартак». Такой вариант был возможен?

— Ничего об этом не слышал. «Спартак» — моя семья, если клуб когда-то захочет, чтобы я вернулся, я всегда буду открыт для этого.

— Игроки «Аякса» знают что-нибудь про «Спартак» и Россию?

— Да. Они знают все. Рассказываю им о том, что со мной происходило в Москве.

— Я ходил по базе «Аякса» в футболке «Спартака», и очень многие спрашивали, что это за клуб. Видимо, о московском клубе знают не все?

— Кто спрашивал? Для меня это удивительно. Все должны знать «Спартак»!

— Ты знаешь статистику игр между «Спартаком» и «Аяксом»?

— Знаю, что такие встречи были, но не помню результаты.

— Четыре матча, четыре победы «Спартака».

— Не удивлен. «Спартак», как и «Аякс», большой клуб для Европы. Ты все-таки покажи мне тех людей, кто не знал про «Спартака», я обязательно расскажу им все!

— У тебя еще остался бизнес в Москве?

— Сейчас нет, но если кто-то в Москве захочет купить что-то из моей линии одежды, доставляю ее в Москву без проблем.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B3fCCZ5H1Zn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B3fCCZ5H1Zn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B3fCCZ5H1Zn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Quincy Promes (@qpromes)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-10-11T16:37:11+00:00">11 Окт 2019 в 9:37 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Есть планы посетить Москву в ближайшее время?