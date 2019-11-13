Модрич стал обладателем награды Golden Foot

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Торжественная церемония прошла во вторник в Монако. 34-летний футболист в 2018 году в составе сборной Хорватии дошел до финала чемпионата мира по футболу, также он вместе с «Реалом» четырежды выигрывал Лигу чемпионов, один раз стал чемпионом Испании.

На официальном сайте Golden Foot победитель пока не объявлен, но пресс-служба Хорватского футбольного союза опубликовала фото, на котором Модрич делает слепок своей ноги.