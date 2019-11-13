Модрич стал обладателем награды Golden Foot
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич стал обладателем награды Golden Foot, вручаемой футболистам старше 29 лет за вклад в развитие футбола.
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич стал обладателем награды Golden Foot, вручаемой футболистам старше 29 лет за вклад в развитие футбола.
Торжественная церемония прошла во вторник в Монако. 34-летний футболист в 2018 году в составе сборной Хорватии дошел до финала чемпионата мира по футболу, также он вместе с «Реалом» четырежды выигрывал Лигу чемпионов, один раз стал чемпионом Испании.
На официальном сайте Golden Foot победитель пока не объявлен, но
Приз был учрежден в 2003 году, и его первым обладателем стал итальянский форвард Роберто Баджо. Ранее награду также получали Эдинсон Кавани, Икер Касильяс, Джанлуиджи Буффон, Роналдиньо, Дидье Дрогба, Алессандро Дель Пьеро, Роналдо, Златан Ибрагимович, Франческо Тотти, Андрей Шевченко, Роберто Карлос и другие.