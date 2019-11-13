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09:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Модрич стал обладателем награды Golden Foot

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич стал обладателем награды Golden Foot, вручаемой футболистам старше 29 лет за вклад в развитие футбола.

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Источник: Reuters

Торжественная церемония прошла во вторник в Монако. 34-летний футболист в 2018 году в составе сборной Хорватии дошел до финала чемпионата мира по футболу, также он вместе с «Реалом» четырежды выигрывал Лигу чемпионов, один раз стал чемпионом Испании.

На официальном сайте Golden Foot победитель пока не объявлен, но пресс-служба Хорватского футбольного союза опубликовала фото, на котором Модрич делает слепок своей ноги.

Во время загрузки произошла ошибка.

Приз был учрежден в 2003 году, и его первым обладателем стал итальянский форвард Роберто Баджо. Ранее награду также получали Эдинсон Кавани, Икер Касильяс, Джанлуиджи Буффон, Роналдиньо, Дидье Дрогба, Алессандро Дель Пьеро, Роналдо, Златан Ибрагимович, Франческо Тотти, Андрей Шевченко, Роберто Карлос и другие.

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