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09:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Клопп убежал от Гвардьолы на конференции тренеров УЕФА

Телеканал Sky Sports опубликовал забавное интервью с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом на конференции тренеров УЕФА.

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Немецкого специалиста спросили, общался ли он с Хосепом Гвардьолой, который тренирует «Манчестер Сити», но вместо ответа журналист услышал шутку. Клопп, увидев, что следом идет испанец, прошептал «Пеп Гвардьола идет!» и убежал.

Напомним, в минувшие выходные «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в чемпионате Англии (3:1).

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