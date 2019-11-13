Клопп убежал от Гвардьолы на конференции тренеров УЕФА

Немецкого специалиста спросили, общался ли он с Хосепом Гвардьолой, который тренирует «Манчестер Сити», но вместо ответа журналист услышал шутку. Клопп, увидев, что следом идет испанец, прошептал «Пеп Гвардьола идет!» и убежал.