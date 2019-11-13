«Реал» готов заплатить рекордные € 400 млн за Мбаппе

Источник: AP 2019

Отмечается, что «Реал» готов предложить «ПСЖ» € 400 млн за трансфер 20-летнего форварда. На данный момент самым дорогим трансфером является переход бразильского нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ», который был осуществлён за € 222 млн.

Контрактное соглашение Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано до 2020 года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции игрок провёл 7 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.