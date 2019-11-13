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11:01 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Бывший футболист «Баварии» Хаби Алонсо может возглавить мюнхенский клуб

ТАСС, 13 ноября. Бывший полузащитник немецкой «Баварии» и сборной Испании по футболу Хаби Алонсо может стать главным тренером мюнхенской команды. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на французский журнал France Football.

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Источник: AP 2019

По информации источника, еще одним претендентом на пост является голландец Эрик тен Хаг, возглавляющий амстердамский «Аякс». Тен Хаг уже работал в системе «Баварии», с лета 2013 года по лето 2015 года он тренировал резервную команду клуба.

Ранее СМИ сообщали о возможном назначении на пост главного тренера француза Арсена Венгера, который известен по своей работе в лондонском «Арсенале», и итальянца Массимилиано Аллегри, который возглавлял «Ювентус» и «Милан».

Хорват Нико Ковач был уволен с поста главного тренера «Баварии» 3 ноября, днем ранее мюнхенский клуб потерпел поражение от «Айнтрахта» (1:5) в 10-м туре чемпионата Германии.

Исполняющим обязанности главного тренера «Баварии» был назначен Ханс Флик, под его руководством «Бавария» одержала две победы, переиграв дома греческий «Олимпиакос» со счетом 2:0 в матче группового этапа Лиги чемпионов и разгромив дортмундскую «Боруссию» на своем поле со счетом 4:0 в матче 11-го тура чемпионата Германии.

Алонсо 37 лет, он выступал за «Баварию» с 2014 по 2017 год, также он играл за испанские «Реал» (Мадрид), «Реал Сосьедад» и «Эйбар», английский «Ливерпуль», дважды выигрывал Лигу чемпионов, дважды — Суперкубок УЕФА. На его счету чемпионские титулы национальных первенств Испании и Германии, трофеи Кубка и Суперкубка Англии, Испании и Германии. В составе сборной Испании Алонсо стал двукратным чемпионом Европы и чемпионом мира.

«Бавария» располагается на третьем месте в чемпионате Германии, набрав 21 очко. В 12-м туре «Бавария» на выезде сыграет с «Фортуной» из Дюссельдорфа 23 ноября.

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