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11:05 (мск), источник: Vesti.kz

У «Астаны» оказался самый дорогой стартовый состав в КПЛ-2019

«Астана» стала обладателем самого дорогого стартового состава в казахстанской премьер-лиге-2019, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

С ним столичный клуб сыграл против «Ордабасы» в рамках 15-го тура и проиграл со счетом 2:3. На тот момент общая стоимость появившихся на поле футболистов, согласно данным Transfermarkt, составила 17 миллионов евро.

Второе место по этому показателю занял «Кайрат», который со стартовым составом в 15,85 миллиона евро уступил той же «Астане» (1:3) в 30-м туре.

Тройку замкнул «Ордабасы», отыгравший матч 23-го тура с «Окжетпесом» (4:0) с общей стоимостью состава в 11,8 миллиона евро.

При этом самая дорогая скамейка запасных оказалась у «Кайрата» — 9,35 миллиона евро на игре 21-го тура с «Иртышом» (2:0).

У «Астаны» второй результат — 8,75 миллиона евро в матче 20-го тура с «Таразом» (4:0).

Третье место оказалось за «Ордабасы» — 8,58 миллиона евро на встрече 19-го тура с «Атырау» (0:1).

Отметим, что в минувшем чемпионате «Астана» в шестой раз подряд завоевала золотые медали, тогда как «Кайрат» и «Ордабасы» финишировали на втором и третьем местах соответственно. Итоговая таблица приведена по этой ссылке.

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