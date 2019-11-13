Чемпион мира и Европы по футболу Вилья объявил о завершении карьеры

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Официальная церемония проводов игрока, организованная клубом, состоится по окончании матча последнего тура чемпионата Японии, в котором «Виссел Кобе» примет «Джубило Ивату» 7 декабря. На пресс-конференции присутствовал партнер Вильи по команде испанец Андрес Иньеста, вместе с которым Вилья также выступал в «Барселоне» и сборной Испании.

«Я решил завершить профессиональную карьеру в конце сезона после 19 лет выступлений, — написал Вилья в своем Twitter. — Благодарю все команды, всех тренеров и партнеров, которые подарили мне незабываемые впечатления, также говорю спасибо своим родным, которые всегда оказывали мне поддержку. Последнее, что я хочу сделать, — принести “Виссел Кобе” победу в Кубке Японии (“Виссел Кобе” вышел в ½ финала Кубка Японии, где сыграет с “Симидзу” — прим. ТАСС)».

Во вторник стало известно, что Вилья станет одним из владельцев американской команды «Куинсборо», которая будет базироваться в Нью-Йорке и в 2021 году начнет выступление во втором по силе дивизионе (USL Championship).