Чемпион мира и Европы по футболу Вилья объявил о завершении карьеры

Официальная церемония проводов игрока, организованная клубом, состоится по окончании матча последнего тура чемпионата Японии, в котором «Виссел Кобе» примет «Джубило Ивату» 7 декабря. На пресс-конференции присутствовал партнер Вильи по команде испанец Андрес Иньеста, вместе с которым Вилья также выступал в «Барселоне» и сборной Испании.
«Я решил завершить профессиональную карьеру в конце сезона после 19 лет выступлений, — написал Вилья в своем Twitter. — Благодарю все команды, всех тренеров и партнеров, которые подарили мне незабываемые впечатления, также говорю спасибо своим родным, которые всегда оказывали мне поддержку. Последнее, что я хочу сделать, — принести “Виссел Кобе” победу в Кубке Японии (“Виссел Кобе” вышел в ½ финала Кубка Японии, где сыграет с “Симидзу” — прим. ТАСС)».
Во вторник стало известно, что Вилья станет одним из владельцев американской команды «Куинсборо», которая будет базироваться в Нью-Йорке и в 2021 году начнет выступление во втором по силе дивизионе (USL Championship).
37-летний Вилья, который 3 декабря отпразднует очередной день рождения, является лучшим бомбардиром в истории сборной Испании, на его счету 59 голов в 98 матчах. В составе сборной он стал чемпионом мира 2010 года и чемпионом Европы 2008 года, также на его счету серебряная (2013) и бронзовая (2009) награды Кубка конфедераций. На клубном уровне Вилья играл за испанские «Барселону», «Атлетико», «Сарагосу», «Валенсию», американский «Нью-Йорк Сити» и австралийский «Мельбурн Сити». В составе «Барселоны» Вилья стал двукратным чемпионом Испании, победителем Кубка и Суперкубка страны, обладателем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, а также победителем клубного чемпионата мира.