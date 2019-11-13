Текущие события
Футбол. Первый дивизион
12:30
Спартак-2
Армавир
Футбол. Первый дивизион
14:00
Нефтехимик
Авангард К
Футбол. Первый дивизион
15:00
Краснодар-2
Енисей
Футбол. Первый дивизион
18:30
Факел
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
18:30
Чайка
Мордовия
Футбол. Первый дивизион
18:30
Шинник
Луч
Футбол. Первый дивизион
18:30
Текстильщик
Томь
Футбол. Первый дивизион
18:30
Химки
Ротор
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чертаново
Балтика
Футбол. Первый дивизион
19:30
Торпедо М
Нижний Новгород
Все события
Фоторепортажи
8Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1»
15«Лига нижнего белья»: необычный вид спорта продвигают в США
11:12 (мск), источник: ТАСС

Чемпион мира и Европы по футболу Вилья объявил о завершении карьеры

ТАСС, 13 ноября. Испанский нападающий японского «Виссел Кобе» Давид Вилья, становившийся чемпионом мира и Европы по футболу в составе национальной команды, объявил о завершении карьеры по окончании сезона в чемпионате Японии. Об этом Вилья заявил на специальной пресс-конференции.

Наверх
Источник: Reuters

Официальная церемония проводов игрока, организованная клубом, состоится по окончании матча последнего тура чемпионата Японии, в котором «Виссел Кобе» примет «Джубило Ивату» 7 декабря. На пресс-конференции присутствовал партнер Вильи по команде испанец Андрес Иньеста, вместе с которым Вилья также выступал в «Барселоне» и сборной Испании.

«Я решил завершить профессиональную карьеру в конце сезона после 19 лет выступлений, — написал Вилья в своем Twitter. — Благодарю все команды, всех тренеров и партнеров, которые подарили мне незабываемые впечатления, также говорю спасибо своим родным, которые всегда оказывали мне поддержку. Последнее, что я хочу сделать, — принести “Виссел Кобе” победу в Кубке Японии (“Виссел Кобе” вышел в ½ финала Кубка Японии, где сыграет с “Симидзу” — прим. ТАСС)».

Во вторник стало известно, что Вилья станет одним из владельцев американской команды «Куинсборо», которая будет базироваться в Нью-Йорке и в 2021 году начнет выступление во втором по силе дивизионе (USL Championship).

37-летний Вилья, который 3 декабря отпразднует очередной день рождения, является лучшим бомбардиром в истории сборной Испании, на его счету 59 голов в 98 матчах. В составе сборной он стал чемпионом мира 2010 года и чемпионом Европы 2008 года, также на его счету серебряная (2013) и бронзовая (2009) награды Кубка конфедераций. На клубном уровне Вилья играл за испанские «Барселону», «Атлетико», «Сарагосу», «Валенсию», американский «Нью-Йорк Сити» и австралийский «Мельбурн Сити». В составе «Барселоны» Вилья стал двукратным чемпионом Испании, победителем Кубка и Суперкубка страны, обладателем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, а также победителем клубного чемпионата мира.

Читайте также
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Мишин: Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону
В битве Панарина и Малкина — ничья. А круче всех был юный финн
Источник: «Реал» готов заплатить рекордные 400 млн за Мбаппе
Тедеско: Оборонительный футбол? Это не мой подход
СМИ: Ковальчук скоро будет выведен из состава «Лос-Анджелеса»
У Неймара появилась девушка? У нее идеальные формы (фото)
Жену Шумахера обвинили в сокрытии правды
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь