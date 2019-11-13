СМИ: Анчелотти может покинуть «Наполи» и возглавить «Милан»

Источник: Спорт РИА Новости

По информации источника, инициатором возвращения 60-летнего специалиста в «Милан» является технический директор «россонери» Паоло Мальдини, который играл под руководством Анчелотти. В данный момент пост главного тренера миланского клуба занимает Стефано Пиоли, возглавивший команду в октябре.

Ранее сообщалось, что Анчелотти утратил доверие президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса и в скором времени может быть отправлен в отставку. После 12 матчей неаполитанский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.