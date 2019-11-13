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14:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Анчелотти может покинуть «Наполи» и возглавить «Милан»

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Главный тренер итальянского футбольного клуба «Наполи» Карло Анчелотти может перейти на аналогичную должность в «Милане», сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

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Источник: Спорт РИА Новости

По информации источника, инициатором возвращения 60-летнего специалиста в «Милан» является технический директор «россонери» Паоло Мальдини, который играл под руководством Анчелотти. В данный момент пост главного тренера миланского клуба занимает Стефано Пиоли, возглавивший команду в октябре.

Ранее сообщалось, что Анчелотти утратил доверие президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса и в скором времени может быть отправлен в отставку. После 12 матчей неаполитанский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Анчелотти тренировал «Милан» с 2001 по 2009 год. Под его руководством команда стала чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также дважды побеждала в Лиге чемпионов. Помимо «Милана» итальянец работал с туринским «Ювентусом», лондонским «Челси», французским «ПСЖ», мадридским «Реалом» и мюнхенской «Баварией».

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