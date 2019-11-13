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16:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-игрок «Милана» Монтоливо объявил о завершении карьеры

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Бывший полузащитник сборной Италии и «Милана» Риккардо Монтоливо заявил, что завершает карьеру игрока.

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Источник: Спорт РИА Новости

Монтоливо, которому в январе исполнится 35 лет, летом 2019 года покинул «Милан» и с тех пор находился без клуба. В прошлом сезоне он не сыграл за «россонери» ни одного матча.

«Я закончил играть. Я продолжаю жить в Милане со своей семьей. Что я буду делать теперь, я не знаю, я должен подумать об этом. Можно сказать, что они (руководство “Милана”) заставили меня перестать играть. Мне даже не дали шанса попрощаться с болельщиками после семи лет игры», — цитирует Монтоливо Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

Кроме «Милана» Монтоливо выступал за «Аталанту» и «Фиорентину». В составе сборной Италии он сыграл 66 матчей, забил два гола и стал вице-чемпионом Европы.

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