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16:53 (мск), источник: ТАСС

Испанская футбольная федерация отказалась переносить матч «Барселона» — «Реал»

ТАСС, 13 ноября. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отклонила жалобу Ла Лиги по поводу переноса матча 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом», встреча пройдет 18 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Ла Лиги.

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Источник: AP 2019

Изначально встреча должна была пройти 26 октября, но была перенесена из-за беспорядков в Каталонии. 24 октября Ла Лига направила жалобу в RFEF и предложила перенести игру на резервный день — 4 декабря, так как на 18 декабря запланированы встречи Кубка Испании. Кроме того, Ла Лига заявила о возможной потери прибыли от продажи телевизионных прав.

С 14 октября в разных городах Каталонии прошли многочисленные демонстрации. Поводом для их проведения стал вердикт Верховного суда Испании, который приговорил каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости, к тюремному заключению на срок до 13 лет.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 25 очков после 12 матчей. «Реал» идет вторым, также имея в активе 25 очков после 12 встреч, но уступая каталонскому клубу по дополнительным показателям.

В чемпионатах Испании «Реал» и «Барселона» провели 178 матчей, у обоих клубов по 72 победы, еще 34 матча завершились вничью. Всего команды провели между собой 242 матча во всех турнирах, «Барселона» одержала 96 побед, «Реал» выиграл в 95 встречах, еще 51 игра завершилась ничейным результатом. В прошлом сезоне «Барселона» выиграла у «Реала» обе встречи в чемпионате страны (5:1 — дома, 1:0 — в гостях), а также победила мадридский клуб по итогам двухматчевого противостояния в полуфинале Кубка страны (1:1 — дома, 3:0 — в гостях).

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