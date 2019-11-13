Испанская футбольная федерация отказалась переносить матч «Барселона» — «Реал»

Изначально встреча должна была пройти 26 октября, но была перенесена из-за беспорядков в Каталонии. 24 октября Ла Лига направила жалобу в RFEF и предложила перенести игру на резервный день — 4 декабря, так как на 18 декабря запланированы встречи Кубка Испании. Кроме того, Ла Лига заявила о возможной потери прибыли от продажи телевизионных прав.
С 14 октября в разных городах Каталонии прошли многочисленные демонстрации. Поводом для их проведения стал вердикт Верховного суда Испании, который приговорил каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости, к тюремному заключению на срок до 13 лет.
«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 25 очков после 12 матчей. «Реал» идет вторым, также имея в активе 25 очков после 12 встреч, но уступая каталонскому клубу по дополнительным показателям.
В чемпионатах Испании «Реал» и «Барселона» провели 178 матчей, у обоих клубов по 72 победы, еще 34 матча завершились вничью. Всего команды провели между собой 242 матча во всех турнирах, «Барселона» одержала 96 побед, «Реал» выиграл в 95 встречах, еще 51 игра завершилась ничейным результатом. В прошлом сезоне «Барселона» выиграла у «Реала» обе встречи в чемпионате страны (5:1 — дома, 1:0 — в гостях), а также победила мадридский клуб по итогам двухматчевого противостояния в полуфинале Кубка страны (1:1 — дома, 3:0 — в гостях).