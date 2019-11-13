Бернарду Силва дисквалифицирован на один матч за твит в адрес Менди

Источник: AP 2019

Силва 22 сентября опубликовал на своей официальной странице в Twitter сообщение, в котором сравнил француза с талисманом испанского бренда (Conguitos) по производству арахиса в шоколаде. Менди отреагировал на шутку с юмором, однако пользователи Twitter раскритиковали португальца, обвинив его в расизме. Позднее Силва отправил в FA письмо с извинениями. Сообщалось, что к тексту прилагалось обращение Менди, в котором защитник заявил, что не держит обиды на товарища по команде. В защиту Силвы выступил и главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола.

В октябре FA выдвинула обвинения против Силвы в связи с «недостойным поведением» в отношении Менди. В среду FA выпустила решение по данному делу, указав, что действие Силвы было оскорбительным/некорректным и принесло игре «дурную славу». FA приняла во внимание то, что Силва не знал о коннотации, связанной с данным талисманом.

Кроме дисквалификации Силва также оштрафован на 50 тысяч фунтов. Помимо этого, он должен пройти образовательную программу, которую предоставит FA. Если игрок не пройдет обучение, он будет дисквалифицирован до тех пор, пока не завершит этот процесс.