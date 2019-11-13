«Они заставили меня завязать с футболом». Бывший капитан «Милана» атакует клуб

Вы уже могли забыть, что когда-то за «Милан» играл умный полузащитник Риккардо Монтоливо, которого в молодости даже сравнивали с Андреа Пирло. Монтоливо отыграл за «Милан» 7 лет, несколько из которых был капитаном. Но расстались с ним совсем не так, как принято в Италии.
О том, что Монтоливо не входит в планы Гаттузо, игроку сообщили еще перед началом прошлого сезона. Риккардо на тот момент было 33, в составе были Кесси и Биглия, потому ветерана попросили подыскивать себе новую команду. В случае чего Берлускони и Галлиани готовы были устроить его в «Монцу», свой проект из Серии С, но Риккардо наотрез отказался уходить. По слухам — из-за беременности жены. Капитанскую повязку тем временем отдали сначала 23-летнему Романьоли, а затем только пришедшему из «Ювентуса» Бонуччи.
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Гаттузо был крайне недоволен самоотдачей хавбека на тренировках, потому не включал его в заявку, даже когда из-за травмы выбыл Биглия. Монтоливо отказался разрывать контракт досрочно, провел год за индивидуальными занятиями и получал зарплату. А летом 2019, наконец, ушел.
Отношение к нему фанатов легко описать одним фактом — в последнем матче тура прошлого сезона клуб провожал другого экс-капитана, Иньяцио Абате. Об уходящем с ним Монтоливо никто даже не вспомнил. В Италии такое обращение с ветераном — оскорбление, но в случае Риккардо это лишь демонстрировало презрение к нему со стороны руководства и болельщиков. В последние годы не раз случались эпизоды, когда Монтоливо просто не отрабатывал в обороне или не выпрыгивал из стенки при штрафном, когда мяч летел прямо над его головой.
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Недавно Монтоливо рассказал Corriere dello Sport, как с ним обошлись в клубе. Получилось жестко.
«Я завершил карьеру. Продолжу жить в Милане со своей семьей. Что буду делать, пока не знаю. Нужно подумать над этим. Можно сказать, «Милан» заставил меня завершить карьеру. У меня даже не было возможности попрощаться с фанатами после семи лет в клубе. Последний раз я играл в мае 2018 года. На том же стадионе, где я начинал 16 лет назад. Два сезона в «Аталанте» и по семь в «Фиорентине» и «Милане». Хотя последние полтора года были тяжелым испытанием.
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В конце сезона, когда в январе я практически перестал играть не по своей воле или из-за физических проблем, тренер сказал мне, что я буду частью команды, но не буду исполнять ключевую роль. Я согласился вернуться в игру, но незадолго до отъезда в тур по США я получил сообщение от менеджера, что я не еду с командой. Мне ничего не объяснили. С того момента на меня вообще не рассчитывали. Я тренировался сам или с Халиловичем. Участвовал в квадратах. В матчах между первой командой и резервом или примаверой всегда играл против основы. Меня ставили на все позиции, кроме моей. Тесты Milan Lab в июле показали, что я в полном порядке, в лучшей форме в карьере.
Мне сказали, что Юнхун Ли решил: капитаном будет кто-то из новичков. Когда мне это сообщили, я сказал, что это несправедливое решение и большая ошибка. Я ответил, что это несправедливо, они совершают ошибку, потому что в раздевалке есть иерархия, которую всегда следует уважать. Я предложил отдать повязку Бонавентуре или Романьоли… Но ее получил Бонуччи.
В современном футболе каждый думает сам за себя. Это время нестабильности. Солидарность, чувство единого коллектива, это вещи прошлого".