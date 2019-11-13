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18:43 (мск), источник: ТАСС

ФИФА назначила Венгера главой департамента развития мирового футбола

ТАСС, 13 ноября. Француз Арсен Венгер возглавил департамент развития мирового футбола Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

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Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что 70-летний специалист будет отвечать за надзор и стимулирование роста и развития мужского и женского футбола во всем мире. Также Венгер будет ведущим специалистом по техническим вопросам в качестве члена консультативных групп, которые будут участвовать в процессе рассмотрения и принятия решений о возможных изменениях в правилах футбола.

«Я с нетерпением жду начала этой важнейшей деятельности, не только потому, что мне всегда было интересно анализировать футбол с более широкой точки зрения, но и потому, что миссия ФИФА как органа управления футболом действительно глобальна. Я считаю, что новая ФИФА, которую мы наблюдаем в последние годы, имеет сам спорт в центре своих идей и полна решимости развивать игру во многих ее компонентах. Я знаю, что могу внести свой вклад в эту цель и вложу в свою работу всю энергию», — прокомментировал назначение Венгер.

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«Глубокие знания и страсть Арсена Венгера к различным аспектам нашей игры выделяют его как одну из самых уважаемых личностей в футболе. Я рад приветствовать его в команде. Приезд Венгера — это еще один пример того, как мы продолжаем укреплять нашу цель вернуть ФИФА в футбол, а футбол — в ФИФА», — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Венгер стал главным тренером английского «Арсенала» в сентябре 1996 года, а покинул клуб в мае 2018-го. Лондонский клуб под руководством французского специалиста трижды становился чемпионом Англии, по семь раз — обладателем Кубка и Суперкубка страны. В сезоне-2016/17 он стал рекордсменом среди тренеров по количеству побед в Кубке Англии, превзойдя достижение Джорджа Рэмзи, установленное в 1920 году. Француз стал первым тренером, который дошел с «Арсеналом» до финала Лиги чемпионов (2006) и финала Кубка УЕФА (ныне Лиги Европы) в 2000 году.

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