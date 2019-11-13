ФИФА назначила Венгера главой департамента развития мирового футбола
ТАСС, 13 ноября. Француз Арсен Венгер возглавил департамент развития мирового футбола Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает
ТАСС, 13 ноября. Француз Арсен Венгер возглавил департамент развития мирового футбола Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает
Сообщается, что 70-летний специалист будет отвечать за надзор и стимулирование роста и развития мужского и женского футбола во всем мире. Также Венгер будет ведущим специалистом по техническим вопросам в качестве члена консультативных групп, которые будут участвовать в процессе рассмотрения и принятия решений о возможных изменениях в правилах футбола.
«Я с нетерпением жду начала этой важнейшей деятельности, не только потому, что мне всегда было интересно анализировать футбол с более широкой точки зрения, но и потому, что миссия ФИФА как органа управления футболом действительно глобальна. Я считаю, что новая ФИФА, которую мы наблюдаем в последние годы, имеет сам спорт в центре своих идей и полна решимости развивать игру во многих ее компонентах. Я знаю, что могу внести свой вклад в эту цель и вложу в свою работу всю энергию», — прокомментировал назначение Венгер.
«Глубокие знания и страсть Арсена Венгера к различным аспектам нашей игры выделяют его как одну из самых уважаемых личностей в футболе. Я рад приветствовать его в команде. Приезд Венгера — это еще один пример того, как мы продолжаем укреплять нашу цель вернуть ФИФА в футбол, а футбол — в ФИФА», — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.
Венгер стал главным тренером английского «Арсенала» в сентябре 1996 года, а покинул клуб в мае 2018-го. Лондонский клуб под руководством французского специалиста трижды становился чемпионом Англии, по семь раз — обладателем Кубка и Суперкубка страны. В сезоне-2016/17 он стал рекордсменом среди тренеров по количеству побед в Кубке Англии, превзойдя достижение Джорджа Рэмзи, установленное в 1920 году. Француз стал первым тренером, который дошел с «Арсеналом» до финала Лиги чемпионов (2006) и финала Кубка УЕФА (ныне Лиги Европы) в 2000 году.