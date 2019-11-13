ФИФА назначила Венгера главой департамента развития мирового футбола

Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что 70-летний специалист будет отвечать за надзор и стимулирование роста и развития мужского и женского футбола во всем мире. Также Венгер будет ведущим специалистом по техническим вопросам в качестве члена консультативных групп, которые будут участвовать в процессе рассмотрения и принятия решений о возможных изменениях в правилах футбола.

«Я с нетерпением жду начала этой важнейшей деятельности, не только потому, что мне всегда было интересно анализировать футбол с более широкой точки зрения, но и потому, что миссия ФИФА как органа управления футболом действительно глобальна. Я считаю, что новая ФИФА, которую мы наблюдаем в последние годы, имеет сам спорт в центре своих идей и полна решимости развивать игру во многих ее компонентах. Я знаю, что могу внести свой вклад в эту цель и вложу в свою работу всю энергию», — прокомментировал назначение Венгер.

«Глубокие знания и страсть Арсена Венгера к различным аспектам нашей игры выделяют его как одну из самых уважаемых личностей в футболе. Я рад приветствовать его в команде. Приезд Венгера — это еще один пример того, как мы продолжаем укреплять нашу цель вернуть ФИФА в футбол, а футбол — в ФИФА», — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.