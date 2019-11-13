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21:03 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-тренер «Кайрата» отказался от предложений и решил продолжить работу в клубе КПЛ

Главный тренер кокшетауского «Окжетпеса» Андрей Карпович продолжит тренировать команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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38-летний специалист имел несколько вариантов работы в КПЛ, однако решил остаться в клубе. Он уже сообщил о своем решении футболистам после матча последнего тура премьер-лиги, в котором его команда сыграла вничью с «Кайсаром» — 1:1.

Под руководством Карповича клуб из Кокшетау занял седьмое место в чемпионате, имея один из самых скромных бюджетов в лиге.

Ранее он входил в тренерский штаб «Кайрата», а затем исполнял обязанности главного тренера команды. В ноябре 2018 года под его руководством алматинцы завоевали Кубок Казахстана.

Руководство «Кайрата» рассматривало возможность полноценной работы Карповича в качестве наставника, однако затем сделало выбор в пользу белоруса Алексея Шпилевского.

Напомним, в качестве футболиста Андрей Карпович поиграл за такие клубы, как «Елимай», «Иртыш», «Кайрат», «Астана», «Ордабасы» и «Актобе». Также экс-полузащитник выступал в чемпионате России за «Ростов» и московское «Динамо». За сборную Казахстана Карпович сыграл 54 матча и забил три гола.

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Экс-тренер "Кайрата" отказался от предложений и решил продолжить работу в клубе КПЛ
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