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01:02 (мск), источник: ТАСС

Ибрагимович объявил об уходе из «Лос-Анджелес Гэлакси»

ТАСС, 14 ноября. Нападающий американского футбольного клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» швед Златан Ибрагимович объявил об уходе из команды. Об этом 38-летний спортсмен сообщил в Instagram.

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Источник: AP 2019

Контракт нападающего с клубом истекает в конце 2019 года.

«Я пришел, я увидел, я победил. Спасибо “Лос-Анджелес Гэлакси” за то, что заставил меня снова почувствовать себя живым. Для фанатов — вы хотели Златана, я дал вам Златана. История продолжается», — написал швед.

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Ибрагимович перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси» из английского «Манчестер Юнайтед» в 2018 году. За клуб из США он сыграл 58 игр, в которых отметился 53 забитыми мячами и 15 голевыми передачами. Швед на протяжении карьеры выигрывал чемпионаты Нидерландов («Аякс»), Италии («Ювентус», «Интер», «Милан»), Испании («Барселона»), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран, в составе «Манчестер Юнайтед» стал победителем Лиги Европы.

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