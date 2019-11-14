«Теперь смотрите бейсбол»: Ибрагимович попрощался с американскими фанатами

Ибрагимович выступал за «Гэлакси» с 2018 года. Контракт 38-летнего шведа с американским клубом был рассчитан до конца текущего года. В четверг «Лос-Анджелес» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с Ибрагимовичем по обоюдному согласию сторон.

«Пришел, увидел, победил. Спасибо “Гэлакси” за то что заставили меня снова почувствовать себя живым. Болельщики, вы хотели Златана, я дал вам его. Пожалуйста. История продолжается, а теперь возвращайтесь к просмотру бейсбола», — написал Ибрагимович в своем микроблоге в Twitter.