Текущие события
Футбол. Сборные
19:30
Катар
Сингапур
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Турция
Исландия
Футбол. Сборные
20:00
Украина
Эстония
Футбол. Сборные
20:00
Болгария
Парагвай
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Англия
Черногория
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Чехия
Косово
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Сербия
Люксембург
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Португалия
Литва
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Франция
Молдавия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Албания
Андорра
Футбол. Сборные
22:45
Ирландия
Новая Зеландия
Все события
Фоторепортажи
12Представлена новая форма сборной России
25UFC Fight Night в Москве
12:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Теперь смотрите бейсбол»: Ибрагимович попрощался с американскими фанатами

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Шведский футболист Златан Ибрагимович после разрыва контракта с клубом MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» предложил болельщикам американской команды вернуться к просмотру бейсбола.

Наверх
Источник: Reuters

Ибрагимович выступал за «Гэлакси» с 2018 года. Контракт 38-летнего шведа с американским клубом был рассчитан до конца текущего года. В четверг «Лос-Анджелес» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с Ибрагимовичем по обоюдному согласию сторон.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Пришел, увидел, победил. Спасибо “Гэлакси” за то что заставили меня снова почувствовать себя живым. Болельщики, вы хотели Златана, я дал вам его. Пожалуйста. История продолжается, а теперь возвращайтесь к просмотру бейсбола», — написал Ибрагимович в своем микроблоге в Twitter.

В общей сложности за «Гэлакси» Ибрагимович забил 52 гола в 53 матчах.

Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 У нее было все - ум, красота и медали, но эта страсть ее сгубила
Стало известно содержание угроз в адрес сына Плющенко и Рудковской
Розыгрыш путевок в Финал Гран-при Турина вступил в решающую фазу
Отдали победу. Обидное поражение России от Канады
Овечкин забыл, как забивать, но «Вашингтон» тащит Кузнецов
Конфискация преимущества. Медведев одарил победой Надаля
Анастасия Янькова: россиянка из MMA с хищным взглядом (фото)
Мимо «Золотого клуба»: Ковальчук вернется в Россию
Уэйн Гретцки отказался от предложения возглавить сборную Канады
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь