Модрич, Суарес, Кавани, Сильва и даже Дриусси с Краневиттером. Бекхэм собирает топ-команду
Запасайтесь попкорном, уже скоро.
Запасайтесь попкорном, уже скоро.
О том, чтобы основать в США футбольный клуб, Бекхэм думал еще в 2007, когда променял «Реал» на «Лос-Анджелес Гэлакси». Тогда Бекс договорился с лигой, что ему дадут создать свою франшизу в стране за 25 млн долларов. Сейчас за такое удовольствие платят 150 млн. За несколько лет Дэвид реально создал клуб, который в следующем сезоне дебютирует в MLS. Первый матч в высшей лиге он сыграет 14 марта с «Лос-Анджелес Гэлакси». Символично.
Сейчас клуб Бекхэма «Интер Майами» играет на обновленном стадионе «Локхарт», но через два года завершится строительство «Майами Фридом Парк» — роскошного стадиона с офисными и торговыми центрами, парковкой на 3,5 тысячи мест и еще целой кучей приятных фишек.
В 2018 году «Интер Майами» получил право выступать в лигах США и Канады. Клуб уже успел провернуть трансферы молодых аргентинцев Пеллегрини и Карранцы за 8,1 и 5,4 млн евро соответственно. Но планы у Бекхэма куда более грандиозные: за счет своих связей Бекс намерен усилить команду в зимнее трансферное окно, чтобы успеть укрепить состав к началу нового сезона MLS. Вот список звезд, имена которых уже связывали с переходом в клуб Бекхэма:
Радамель Фалькао. По окончании сезона может променять «Галатасарай» на клуб Бекса.
Дэвид уже провел переговоры с Хамесом Родригесом, который после возвращения в «Реал» не смог закрепиться в стартовом составе.
Эдинсон Кавани. Уже согласовал с «Интером Майами» трехлетний контракт и по окончании сезона с большой долей вероятности присоединится к нему на правах свободного агента.
Уго Льорис. В 2022 году у француза истекает контракт с «Тоттенхэмом». Как пишут в Англии, покинуть «Тоттенхэм» он планирует еще раньше.
Давид Сильва. Летом объявил, что покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона. Пока неизвестно, где он продолжит карьеру, но Бекхэм очень заинтересован в его приглашении.
Луис Суарес. «Барселона» уже давно ищет замену Суаресу, которому в январе исполнится 33. Несмотря на то, что Луис хорошо дружит с Месси и его контракт истекает только в 2021 году, клуб рассматривает вариант, при котором уругваец уедет в «Интер Майами». Правда, случится это, скорее, все же через полтора года.
Лука Модрич. В Испании пишут, что уже зимой действующий обладатель «Золотого мяча» может оказаться в США. В «Реале» на его месте здорово смотрится Федерико Вальверде, а сам Лука мог покинуть Мадрид еще прошлой зимой, когда им интересовался миланский «Интер».
Дриусси и Краневиттер. Нобель Арустамян выдал инсайд, что «Интер» Бекхэма готов заплатить «Зениту» 30 млн долларов за Себастьяна Дриусси и Матиаса Краневиттера. Притом переход возможен уже зимой.
Мечта Бекхэма — позвать тренером Зидана, но пока Зизу работает в Европе, клуб рассматривает в качестве кандидатов Дженнаро Гаттузо и Сантьяго Солари.
Недавно появились даже слухи о приглашении Месси и Гризманна, но эти сделки клуб планирует осуществить только через несколько лет.
Как пишет The Sun, «Интер Майами» также заинтересован в приглашении Джо Харта, Антонио Валенсии, Гари Кэхилла, Эктора Морено, Фабиу Коэнтрау, Фредди Гуарина, Серхио Бускетса и Тео Уолкотта.