Манджукич принял решение перейти в «Манчестер Юнайтед» предстоящей зимой
Нападающий туринского «Ювентуса» Марио Манджукич в ближайшее зимнее трансферное окно намерен перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Tuttosport.
Нападающий туринского «Ювентуса» Марио Манджукич в ближайшее зимнее трансферное окно намерен перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Tuttosport.
По информации издания, 33-летний хорват готов переехать в Англию уже в декабре, чтобы ускорить процесс оформления сделки.
Марио выступает за «Ювентус» с 2015 года. Его контракт с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. В нынешнем сезоне нападающий не принял участия ни в одном матче.
«Манчестер Юнайтед», набрав 16 очков в 12 встречах, занимает седьмое место в турнирной таблице английской