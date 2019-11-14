Манджукич принял решение перейти в «Манчестер Юнайтед» предстоящей зимой

По информации издания, 33-летний хорват готов переехать в Англию уже в декабре, чтобы ускорить процесс оформления сделки.

Минувшим летом «Манчестер Юнайтед» уже пытался приобрести Манджукича, но тогда трансфер не состоялся. «Красные дьяволы» также интересовались форвардом «Ювентуса» Пауло Дибалой.

Минувшим летом «Манчестер Юнайтед» уже пытался приобрести Манджукича, но тогда трансфер не состоялся. «Красные дьяволы» также интересовались форвардом «Ювентуса» Пауло Дибалой.

Марио выступает за «Ювентус» с 2015 года. Его контракт с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. В нынешнем сезоне нападающий не принял участия ни в одном матче.