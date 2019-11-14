«Лос-Анджелес Гэлакси» хочет купить Кавани на замену Ибрагимовичу

Источник: Reuters

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Гэлакси» намерен приобрести нападающего «Пари Сен-Жермен» Эдинсона Кавани.

Контракт Кавани с парижанами рассчитан до 30 июня 2020 года, но 32-летний уругваец может сменить клуб предстоящей зимой. «Лос-Анджелес» уже начал предварительные переговоры.

Ранее сообщалось, что в услугах Кавани заинтересован также «Интер Майами», одним из владельцев которого является бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм.