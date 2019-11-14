Боранбаев объяснил поражение «Кайрата» со счетом 0:5 и объявил об уходе одного из легионеров
Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев в интервью Sports True объяснил крупное поражение от «Иртыша» со счетом 0:5.
Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев в интервью Sports True объяснил крупное поражение от «Иртыша» со счетом 0:5.
Команды встречались в предпоследнем, 32-м, туре КПЛ.
«Все можно смешать: и перегорели, и ответственность, и опыта не хватило. Не только игрокам, наверное, и тренерам — всем», — сказал Боранбаев о матче с «Иртышом».
Он также сообщил, что клуб покинут два футболиста.
«Ну, ненамного изменится состав. У нас точно уйдут Ахметов и Политевич — вот две фамилии точно могу сказать. Остальные все остаются», — сказал Боранбаев.
Отметим, что на этой неделе о своем уходе из «Кайрата» объявил защитник сборной Казахстана Елдос Ахметов. В КПЛ в его активе 41 матч за три сезона в составе алматинцев.
Полтора сезона отыграл за «Кайрат» защитник сборной Беларуси Сергей Политевич. За это время он сыграл всего 17 матчей в КПЛ.