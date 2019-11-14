Боранбаев объяснил поражение «Кайрата» со счетом 0:5 и объявил об уходе одного из легионеров

Команды встречались в предпоследнем, 32-м, туре КПЛ. Из-за поражения «Кайрата» и своей победы над «Тоболом» в гостях чемпионом страны в шестой раз стала «Астана».

«Все можно смешать: и перегорели, и ответственность, и опыта не хватило. Не только игрокам, наверное, и тренерам — всем», — сказал Боранбаев о матче с «Иртышом».

Он также сообщил, что клуб покинут два футболиста.

«Ну, ненамного изменится состав. У нас точно уйдут Ахметов и Политевич — вот две фамилии точно могу сказать. Остальные все остаются», — сказал Боранбаев.

Отметим, что на этой неделе о своем уходе из «Кайрата» объявил защитник сборной Казахстана Елдос Ахметов. В КПЛ в его активе 41 матч за три сезона в составе алматинцев.