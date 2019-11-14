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20:22 (мск), источник: Vesti.kz

«Думал, что чемпионом будет “Кайрат”. Жалко». Защитник сборной Казахстана — о карьере в Бельгии и КПЛ

Защитник сборной Казахстана Ян Вороговский рассказал об игре за «Беерсхот» и назвал разницу между второй лигой Бельгии и КПЛ.

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— Как чемпионат там ваш, в Бельгии?

— Пока идет тяжеловато. Закончили первый раунд, сейчас будет второй. Забил один гол, — сказал Вороговский в «Дневнике «Кайрата».

— Следил за «Кайратом»?

— Да, постоянно. Болел. Жалко, что так произошло. Думал, что чемпионство будет наше, но это футбол.

— Чем отличается уровень второй лиги Бельгии от КПЛ?

— Там игра более открытая. Если в Казахстане очень много команд играет на результат, в пять защитников, то там идет какая-то тотальная игра: туда и обратно, и вперед, и назад бегаешь — по-другому все, другие скорости. Тяжелая игра.

— Что ждет «Кайрат» в следующем году?

— Чемпионство. Я думаю, что все идет в правильном направлении, все будет нормально.

— Когда вернешься обратно к нам?

— Я даже не знаю. Но если буду возвращаться в Казахстан, то только в «Кайрат». Я это пообещал.

23-летний Вороговский перешел в «Беерсхот» в конце июня. На данный момент он провел 13 официальных матчей и забил один гол. Его контракт подписан на сезон с возможностью продления на еще один. Ранее защитник выступал за «Кайрат», в котором провел три с половиной сезона.

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