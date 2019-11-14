«Думал, что чемпионом будет “Кайрат”. Жалко». Защитник сборной Казахстана — о карьере в Бельгии и КПЛ
Защитник сборной Казахстана Ян Вороговский рассказал об игре за «Беерсхот» и назвал разницу между второй лигой Бельгии и КПЛ.
Защитник сборной Казахстана Ян Вороговский рассказал об игре за «Беерсхот» и назвал разницу между второй лигой Бельгии и КПЛ.
— Как чемпионат там ваш, в Бельгии?
— Пока идет тяжеловато. Закончили первый раунд, сейчас будет второй. Забил один гол, — сказал Вороговский в «Дневнике «Кайрата».
— Следил за «Кайратом»?
— Да, постоянно. Болел. Жалко, что так произошло. Думал, что чемпионство будет наше, но это футбол.
— Чем отличается уровень второй лиги Бельгии от КПЛ?
— Там игра более открытая. Если в Казахстане очень много команд играет на результат, в пять защитников, то там идет
— Что ждет «Кайрат» в следующем году?
— Чемпионство. Я думаю, что все идет в правильном направлении, все будет нормально.
— Когда вернешься обратно к нам?
— Я даже не знаю. Но если буду возвращаться в Казахстан, то только в «Кайрат». Я это пообещал.
23-летний Вороговский перешел в «Беерсхот» в конце июня. На данный момент он провел 13 официальных матчей и забил один гол. Его контракт подписан на сезон с возможностью продления на еще один. Ранее защитник выступал за «Кайрат», в котором провел три с половиной сезона.