Каррера высказался о чемпионской гонке в Серии А

«Думаю, будет гонка двух команд — “Интера” и “Ювентуса”. В этом сезоне командам предстоит ещё пройти долгий путь, и “Наполи” вполне может присоединиться к чемпионской гонке, но сделать это будет совсем не просто», — приводит слова Карреры Sempre Inter со ссылкой на Corriere di Torino.