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23:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Каррера высказался о чемпионской гонке в Серии А

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в чемпионате Италии.

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Источник: РИА "Новости"

«Думаю, будет гонка двух команд — “Интера” и “Ювентуса”. В этом сезоне командам предстоит ещё пройти долгий путь, и “Наполи” вполне может присоединиться к чемпионской гонке, но сделать это будет совсем не просто», — приводит слова Карреры Sempre Inter со ссылкой на Corriere di Torino.

После 12 туров «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, набрав 32 очка. «Интер» занимает 2-е место, отставая от «старой синьоры» на одно очко. «Наполи» — на 7-м месте. В активе неаполитанцев 19 очков.

Напомним, Каррера остаётся без работы с октября прошлого года, когда был уволен из «Спартака».

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