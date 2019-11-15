В АПЛ очень недовольны VAR. Клубы и босс судей два часа обсуждали, что делать (но почти ничего не придумали)
Тренерских челленджей не будет.
Тренерских челленджей не будет.
В четверг днем в Лондоне прошла большая встреча представителей клубов АПЛ с начальником английских судей Майком Райли. Тема — VAR.
Очень вовремя: по итогам 12-го тура
Судьи смотрели эпизод 3 минуты 47 секунд. Тренер «Шеффилда» Крис Уайлдер после матча заявил, что его тошнит от VAR. Его поддержал Гари Линекер (бывший игрок «Тоттенхэма»), после игры твитнувший: «VAR в своем худшем проявлении. Гол “Шеффилда” отменили
В воскресенье в матче «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» судья Майкл Оливер не свистнул в двух эпизодах, когда Трент потрогал мяч рукой, и не зафиксировал офсайд у Салаха (как выяснилось позже, правильно). Гвардиола и Микель Артета просто психанули: оба тренера прыгали и махали руками возле резервного рефери Майка Дина. Сразу после свистка Пеп саркастично сказал судьям «Большое вам спасибо», а в разговорах с журналистами после игры предложил адресовать все вопросы по судейству Майку Райли.
Встреча представителей клубов АПЛ с Райли прошла в одном из лондонских отелей. Как сообщают английские медиа, выступление главного у всех судей Британии продолжалось час. Еще 50 минут ему задавали вопросы люди из клубов.
До начала встречи в газеты попал примерный список идей, которые на ней обсуждались.
• Понятнее объяснять людям, что конкретно происходит во время паузы на VAR — в первую очередь, фанатам на стадионах. Эту идею утвердили. Пример: допустим, есть подозрение, что футболист сыграл в штрафной рукой. Если раньше, когда судья изучал видео на предмет возможного пенальти, на экране высвечивалась надпись «Checking Penalty», то теперь надпись будет конкретнее — «Checking Penalty, Possible Handball».
• Ввести систему челленджей. Такое есть, например, в американском футболе. Если тренеру кажется, что рефери принял неверное решение, он может ограниченное количество раз за матч просить пересмотр момента на видео. От этой идеи в АПЛ пока отказались.
• Заставить судей чаще смотреть спорные моменты на мониторах у кромки поля. От этого решения тоже отказались, в лиге считают, что это затянет игру, а также размоет авторитет главного арбитра. Сейчас установка такая: судья смотрит в монитор либо если не видел инцидент, либо если от VAR пришла подсказка, которая противоречит интепретации судьи.
***
CEO «Астон Виллы» Кристиан Перслоу после встречи сказал, что у всех присутствующих есть большие сомнения насчет VAR. «Мы очень подробно поговорили, до
По словам представителя «Виллы», Райли пообещал клубам, что VAR будет быстрее и последовательнее, а еще улучшится качество всей коммуникации, связанной с VAR. «Если мы справимся с этими тремя аспектами, через несколько месяцев ситуация станет сильно лучше», — считает Перслоу.
По информации The Guardian, в целом клубы поддерживают технологию. На встрече Райли рассказал представителям команд, что процент правильных решений в ключевых эпизодах матчей АПЛ благодаря VAR вырос с 82% до 91%.
По итогам встречи очевидно, что, даже несмотря на недовольство болельщиков (и Гвардиолы),
Роман Мун