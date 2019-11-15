В АПЛ очень недовольны VAR. Клубы и босс судей два часа обсуждали, что делать (но почти ничего не придумали)

Источник: Reuters

В четверг днем в Лондоне прошла большая встреча представителей клубов АПЛ с начальником английских судей Майком Райли. Тема — VAR.

Очень вовремя: по итогам 12-го тура Премьер-лиги недовольство VAR в Англии достигло предела. В субботу в Англии много обсуждали решение Грэма Скотта отменить гол игрока «Шеффилд Юнайтед» Дэвида Макголдрика в игре с «Тоттенхэмом». Офсайд был такой.

Судьи смотрели эпизод 3 минуты 47 секунд. Тренер «Шеффилда» Крис Уайлдер после матча заявил, что его тошнит от VAR. Его поддержал Гари Линекер (бывший игрок «Тоттенхэма»), после игры твитнувший: «VAR в своем худшем проявлении. Гол “Шеффилда” отменили из-за офсайда, который просто невозможно определить точно. Что они делают с нашей игрой?».

В воскресенье в матче «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» судья Майкл Оливер не свистнул в двух эпизодах, когда Трент потрогал мяч рукой, и не зафиксировал офсайд у Салаха (как выяснилось позже, правильно). Гвардиола и Микель Артета просто психанули: оба тренера прыгали и махали руками возле резервного рефери Майка Дина. Сразу после свистка Пеп саркастично сказал судьям «Большое вам спасибо», а в разговорах с журналистами после игры предложил адресовать все вопросы по судейству Майку Райли.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола (справа) в игре с «Ливерпулем» | Источник: Reuters

Встреча представителей клубов АПЛ с Райли прошла в одном из лондонских отелей. Как сообщают английские медиа, выступление главного у всех судей Британии продолжалось час. Еще 50 минут ему задавали вопросы люди из клубов.

До начала встречи в газеты попал примерный список идей, которые на ней обсуждались.



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• Понятнее объяснять людям, что конкретно происходит во время паузы на VAR — в первую очередь, фанатам на стадионах. Эту идею утвердили. Пример: допустим, есть подозрение, что футболист сыграл в штрафной рукой. Если раньше, когда судья изучал видео на предмет возможного пенальти, на экране высвечивалась надпись «Checking Penalty», то теперь надпись будет конкретнее — «Checking Penalty, Possible Handball».

Источник: Reuters

• Ввести систему челленджей. Такое есть, например, в американском футболе. Если тренеру кажется, что рефери принял неверное решение, он может ограниченное количество раз за матч просить пересмотр момента на видео. От этой идеи в АПЛ пока отказались.

• Заставить судей чаще смотреть спорные моменты на мониторах у кромки поля. От этого решения тоже отказались, в лиге считают, что это затянет игру, а также размоет авторитет главного арбитра. Сейчас установка такая: судья смотрит в монитор либо если не видел инцидент, либо если от VAR пришла подсказка, которая противоречит интепретации судьи.

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CEO «Астон Виллы» Кристиан Перслоу после встречи сказал, что у всех присутствующих есть большие сомнения насчет VAR. «Мы очень подробно поговорили, до Премьер-лиги и ассоциации судей дошло, что болельщики недовольны», — сказал он.

По словам представителя «Виллы», Райли пообещал клубам, что VAR будет быстрее и последовательнее, а еще улучшится качество всей коммуникации, связанной с VAR. «Если мы справимся с этими тремя аспектами, через несколько месяцев ситуация станет сильно лучше», — считает Перслоу.

По информации The Guardian, в целом клубы поддерживают технологию. На встрече Райли рассказал представителям команд, что процент правильных решений в ключевых эпизодах матчей АПЛ благодаря VAR вырос с 82% до 91%.

По итогам встречи очевидно, что, даже несмотря на недовольство болельщиков (и Гвардиолы), каких-то резких изменений VAR в Англии сейчас не будет. Может быть, после сезона, когда лига проведет запланированное исследование отношения болельщиков к видеоповторам.

Источник: AFP 2019

Статистика VAR в сезоне АПЛ-2019/20

Измененные решения (здесь и дальше — после видеоповтора): 29.

29. Отмененные голы: 18.

18. Время на отмененное решение: 1 минута 15 секунд.

1 минута 15 секунд. Среднее время стандартной VAR-проверки: 30 секунд.

30 секунд. Среднее количество проверок в матче: 6 (1 отмененное решение на 4 игры).

6 (1 отмененное решение на 4 игры). Назначенные пенальти: 5 (2 не забито).

5 (2 не забито). Отмененные пенальти: 1.

1. Красные карточки: 1.

1. Больше всего решений в пользу: «Лестер» (4).

«Лестер» (4). Больше всего решений против: «Челси» (4).