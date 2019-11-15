Экс-нападающий «Спартака» Луис Адриано женился на русской девушке
Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано, который в настоящее время играет на родине в Бразилии за «Палмейрас», женился на русской девушке Екатерине Дорожко.
Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано, который в настоящее время играет на родине в Бразилии за «Палмейрас», женился на русской девушке Екатерине Дорожко.
Они познакомились в Москве в то время, когда бразилец выступал за «Спартак». После ухода из московской команды Адриано забрал с собой в Бразилию и Екатерину.
«Можете нас поздравить», — написала Дорожко в инстаграме, выложив романтичные фотографии.
«А что произошло? Свадьба?» — поинтересовались у девушки в комментариях.
«Сегодня роспись», — ответила Екатерина.
Она также намекнула на предстоящее торжество: «Скоро будем гулять».
Праздничный пост опубликовал в инстаграме и Адриано. «Сегодня был очень важный день. Мечта сбылась! Я люблю тебя!» — написал футболист.