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15:34 (мск), источник: Sport24

Экс-нападающий «Спартака» Луис Адриано женился на русской девушке

Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано, который в настоящее время играет на родине в Бразилии за «Палмейрас», женился на русской девушке Екатерине Дорожко.

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17
фотографий
17
фотографий

Они познакомились в Москве в то время, когда бразилец выступал за «Спартак». После ухода из московской команды Адриано забрал с собой в Бразилию и Екатерину.

«Можете нас поздравить», — написала Дорожко в инстаграме, выложив романтичные фотографии.

Во время загрузки произошла ошибка.

«А что произошло? Свадьба?» — поинтересовались у девушки в комментариях.

«Сегодня роспись», — ответила Екатерина.

Она также намекнула на предстоящее торжество: «Скоро будем гулять».

Праздничный пост опубликовал в инстаграме и Адриано. «Сегодня был очень важный день. Мечта сбылась! Я люблю тебя!» — написал футболист.

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